Vysněný telefon s pokročilou AI za nejlepší cenu? Vsaďte na Galaxy S25 Ultra

Fanoušci všech technologií jistě vyhlížejí následující týdny, kdy Samsung představí své novinky z řady Galaxy S, ale pragmatici jistě vědí, že příchod novinek znamená i další velmi příjemnou situaci – nižší ceny stále ještě kralující modelové řady Galaxy S25. V této řadě bezesporu dominuje Samsung Galaxy S25 Ultra, který si za rok 2025 dokonce odnesl titul Smartphone roku v prvním ročníku naší ankety mobilenet.cz tech awards. V naší anketě získal 28,7 % všech hlasů a s přehledem tak za sebou nechal veškerou konkurenci.
Ptáte se, proč se vyplatí přemýšlet i v těchto dnech nad nákupem S25 Ultra, když nástupce je již na cestě?
Displej jako okno do barevné duše
Galaxy S25 Ultra staví na velkém 6,9" Dynamic AMOLED 2X panelu s jemným QHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Potěší tenké rámečky, díky nimž působí displej ještě „větší“, a také povedená automatická regulace jasu. Velkým trumfem je ochranné sklo Corning Gorilla Armor (2. generace) se schopností pohltit odlesky, díky čemuž je telefon radost používat i venku. Na sledování videí i hraní her je tohle prostě výborný stroj – mimo jiné i díky hlasitým a kvalitním reproduktorům.
Výkonu na rozdávání, na roky
Uvnitř tepe Snapdragon 8 Elite for Galaxy doplněný o 12 GB RAM a rychlé UFS 4.0 úložiště (až 1 TB). V praxi to znamená nejen okamžité reakce systému, ale i jistotu výkonu na dlouhé roky dopředu – ať už jde o hry, práci, úpravy fotek/videí nebo náročný multitasking. Samsung zapracoval i na chlazení, takže telefon působí stabilně i při extrémní zátěži.
S Pen jako prostředník vaší kreativity
S Pen zůstává jedním z hlavních důvodů, proč S Ultra vůbec existuje. Je přímo v těle telefonu, takže ho máte vždy po ruce – na poznámky, rychlé skici, anotace dokumentů, práci v aplikacích i „hračičkovské“ vychytávky. Pokud máte rádi produktivitu a přesnost, tohle je pořád jedna z největších konkurenčních výhod Samsungu.
Fotoaparát, který zachytí vše
Fotovýbava je extrémně variabilní: 200Mpx hlavní snímač, dvojice teleobjektivů (3× a 5×), 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 12Mpx selfie. V praxi potěší barevné sladění napříč objektivy, velmi dobrá práce s expozicí, kontrastem a detaily i povedená fotoaplikace. Přidanou hodnotou je možnost natáčení v logu, virtuální clona v Expert RAW a také 8K video (i z ultraširokoúhlého fotoaparátu). Celkově jde o špičkový „all-round“ fotoaparát pro den i horší světlo.
Galaxy AI zhmotňuje sny
AI funkce zapadají do systému OneUI společnosti Samsung naprosto přirozeně: Now Brief umí shrnout denní „co se děje“ podle kontextu a denní doby, Now Bar funguje jako živé dlaždice pro ovládání a rychlé akce. Nechybí integrace Gemini, která zvládá praktické úkoly typu vyhledání míst (např. kavárny s hodnocením 4+ v Mapách), vytvoření seznamu a jeho odeslání kontaktu – hlasem, bez zbytečného klikání.
Zázraky na počkání: získejte z vašich fotografií maximum pomocí Galaxy AI – Dojmy z používání
Extrémně povedené jsou také AI úpravy fotek (včetně čistého odstranění objektů) a hlavně AI vylepšení zvuku u videí, kde umí velmi pěkně „uklidit“ ruchy a vytáhnout to podstatné. A jako bonus: 7 let softwarové podpory, takže tohle není jen „hračka na sezonu“, má před sebou dalších 6 let v plné síle.
Za kolik?
Samsung Galaxy S25 Ultra může být váš už za 36 490 Kč (12+256 GB), případně za 39 490 Kč (12+512 GB), ti nejnáročnější pak sáhnou po variantě 12 GB + 1 TB za 41 990 Kč. To jsou ovšem základní ceny, vy samozřejmě můžete nemalé peníze ušetřit v rámci bonusového programu společnosti Samsung.
Tak zprvu – první nákup na samsung.com/cz/ je zvýhodněn slevou 5 %, stačí v košíku zadat kód „MUJ-PRVNI-NAKUP“. Platí i sleva pro studenty, a to ve výši 7 % (platí pro držitele průkazů ISIC, ITIC, IYTC a AliveID). Velkou výhodou je sleva 25 % na levnější produkt při koupi kombinace dvou různých produktů – jen do 28. 2. 2026. Pro uplatnění slevy se musí v košíku nacházet oba produkty a produkty musí být z různých kategorií (například mobilní zařízení + TV/AV nebo mobilní zařízení + domácí spotřebiče, nelze tedy kombinovat 2 produkty ze stejné kategorie).
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|Samsung Galaxy S25+
|Samsung Galaxy S25
|Sleva na první nákup
|ano, 5 %
|ano, 5 %
|ano, 5 %
|Sleva pro studenty
|ano, 7 %
|ano, 7 %
|ano, 7 %
|Cashback Samsung Members
|ano, 7 000 Kč
|ano, 6 000 Kč
|ano, 5 000 Kč
|Body Samsung Rewards
|ano, až 7 %
|ano, až 7 %
|ano, až 7 %
|Rewards Boost
|navýšení o 50 %
|navýšení o 50 %
|navýšení o 50 %
To hlavní ale přichází až teď – v rámci cashbacku můžete ušetřit dalších až 7 000 Kč. Do 28. 02. 2026 nebo do vyprodání zásob můžeš po nákupu tohoto produktu a následné registraci v aplikaci Samsung Members získat 7 000 Kč zpět (Galaxy S25 Ultra), 6 000 Kč (Galaxy S25+), 5 000 Kč (Galaxy S25), respektive 4 000 Kč (S25 FE). Pomyslnou třešničkou je poté Trade-in program, kdy můžete nechat vykoupit vaše stávající zařízení a ušetřit, případně Samsung Rewards body na nákup dalších produktů z nabídky společnosti Samsung.