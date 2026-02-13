mobilenet.cz na sociálních sítích

Vysněný telefon s pokročilou AI za nejlepší cenu? Vsaďte na Galaxy S25 Ultra

+ přehled cashbacku pro řadu Galaxy S25
Martin Fajmon
Vysněný telefon s pokročilou AI za nejlepší cenu? Vsaďte na Galaxy S25 Ultra
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Řada Galaxy S25 je díky cashbacku za skvělé ceny
  • Výkonu má stále na rozdávání
  • Díky extrémně dlouhé softwarové podpoře se můžete spolehnout na další roky bezproblémového používání

Fanoušci všech technologií jistě vyhlížejí následující týdny, kdy Samsung představí své novinky z řady Galaxy S, ale pragmatici jistě vědí, že příchod novinek znamená i další velmi příjemnou situaci – nižší ceny stále ještě kralující modelové řady Galaxy S25. V této řadě bezesporu dominuje Samsung Galaxy S25 Ultra, který si za rok 2025 dokonce odnesl titul Smartphone roku v prvním ročníku naší ankety mobilenet.cz tech awards. V naší anketě získal 28,7 % všech hlasů a s přehledem tak za sebou nechal veškerou konkurenci.

Ptáte se, proč se vyplatí přemýšlet i v těchto dnech nad nákupem S25 Ultra, když nástupce je již na cestě?

Displej jako okno do barevné duše

Galaxy S25 Ultra staví na velkém 6,9" Dynamic AMOLED 2X panelu s jemným QHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Potěší tenké rámečky, díky nimž působí displej ještě „větší“, a také povedená automatická regulace jasu. Velkým trumfem je ochranné sklo Corning Gorilla Armor (2. generace) se schopností pohltit odlesky, díky čemuž je telefon radost používat i venku. Na sledování videí i hraní her je tohle prostě výborný stroj – mimo jiné i díky hlasitým a kvalitním reproduktorům.

Samsung Galaxy S25 UltraSamsung Galaxy S25 UltraSamsung Galaxy S25 UltraSamsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy S25 Ultra

Výkonu na rozdávání, na roky

Uvnitř tepe Snapdragon 8 Elite for Galaxy doplněný o 12 GB RAM a rychlé UFS 4.0 úložiště (až 1 TB). V praxi to znamená nejen okamžité reakce systému, ale i jistotu výkonu na dlouhé roky dopředu – ať už jde o hry, práci, úpravy fotek/videí nebo náročný multitasking. Samsung zapracoval i na chlazení, takže telefon působí stabilně i při extrémní zátěži.

S Pen jako prostředník vaší kreativity

S Pen zůstává jedním z hlavních důvodů, proč S Ultra vůbec existuje. Je přímo v těle telefonu, takže ho máte vždy po ruce – na poznámky, rychlé skici, anotace dokumentů, práci v aplikacích i „hračičkovské“ vychytávky. Pokud máte rádi produktivitu a přesnost, tohle je pořád jedna z největších konkurenčních výhod Samsungu.

Fotoaparát, který zachytí vše

Fotovýbava je extrémně variabilní: 200Mpx hlavní snímač, dvojice teleobjektivů (3× a 5×), 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 12Mpx selfie. V praxi potěší barevné sladění napříč objektivy, velmi dobrá práce s expozicí, kontrastem a detaily i povedená fotoaplikace. Přidanou hodnotou je možnost natáčení v logu, virtuální clona v Expert RAW a také 8K video (i z ultraširokoúhlého fotoaparátu). Celkově jde o špičkový „all-round“ fotoaparát pro den i horší světlo.

Galaxy AI zhmotňuje sny

AI funkce zapadají do systému OneUI společnosti Samsung naprosto přirozeně: Now Brief umí shrnout denní „co se děje“ podle kontextu a denní doby, Now Bar funguje jako živé dlaždice pro ovládání a rychlé akce. Nechybí integrace Gemini, která zvládá praktické úkoly typu vyhledání míst (např. kavárny s hodnocením 4+ v Mapách), vytvoření seznamu a jeho odeslání kontaktu – hlasem, bez zbytečného klikání.

Extrémně povedené jsou také AI úpravy fotek (včetně čistého odstranění objektů) a hlavně AI vylepšení zvuku u videí, kde umí velmi pěkně „uklidit“ ruchy a vytáhnout to podstatné. A jako bonus: 7 let softwarové podpory, takže tohle není jen „hračka na sezonu“, má před sebou dalších 6 let v plné síle.

Za kolik?

Samsung Galaxy S25 Ultra může být váš už za 36 490 Kč (12+256 GB), případně za 39 490 Kč (12+512 GB), ti nejnáročnější pak sáhnou po variantě 12 GB + 1 TB za 41 990 Kč. To jsou ovšem základní ceny, vy samozřejmě můžete nemalé peníze ušetřit v rámci bonusového programu společnosti Samsung.

Tak zprvu – první nákup na samsung.com/cz/ je zvýhodněn slevou 5 %, stačí v košíku zadat kód „MUJ-PRVNI-NAKUP“. Platí i sleva pro studenty, a to ve výši 7 % (platí pro držitele průkazů ISIC, ITIC, IYTC a AliveID). Velkou výhodou je sleva 25 % na levnější produkt při koupi kombinace dvou různých produktů – jen do 28. 2. 2026. Pro uplatnění slevy se musí v košíku nacházet oba produkty a produkty musí být z různých kategorií (například mobilní zařízení + TV/AV nebo mobilní zařízení + domácí spotřebiče, nelze tedy kombinovat 2 produkty ze stejné kategorie).

Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S25+ Samsung Galaxy S25
Sleva na první nákup ano, 5 % ano, 5 % ano, 5 %
Sleva pro studenty ano, 7 % ano, 7 % ano, 7 %
Cashback Samsung Members ano, 7 000 Kč ano, 6 000 Kč ano, 5 000 Kč
Body Samsung Rewards ano, až 7 % ano, až 7 % ano, až 7 %
Rewards Boost navýšení o 50 % navýšení o 50 % navýšení o 50 %

To hlavní ale přichází až teď – v rámci cashbacku můžete ušetřit dalších až 7 000 Kč. Do 28. 02. 2026 nebo do vyprodání zásob můžeš po nákupu tohoto produktu a následné registraci v aplikaci Samsung Members získat 7 000 Kč zpět (Galaxy S25 Ultra), 6 000 Kč (Galaxy S25+), 5 000 Kč (Galaxy S25), respektive 4 000 Kč (S25 FE). Pomyslnou třešničkou je poté Trade-in program, kdy můžete nechat vykoupit vaše stávající zařízení a ušetřit, případně Samsung Rewards body na nákup dalších produktů z nabídky společnosti Samsung.

