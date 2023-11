Vyplatí se grafická karta pro střih videa v Adobe Premiere Pro?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

„Ty stříháš v Premiere Pro? Tak to potřebuješ hlavně silný procesor, na GPU zapomeň, to je k ničemu.“ Tuto hlášku jsem za svou kariéru střihače slyšel mnohokrát. A i když kdysi v minulosti platila, dnes nemůže být dál od pravdy. Pokud stříháte video v Adobe Premiere Pro a své výtvory sdílíte na YouTube, Facebook a internetu obecně, bez grafické karty bude váš život výrazně horší.

Dnešní článek bych chtěl věnovat sám sobě před mnoha lety, kdy jste se ptal, co za počítač si zvolit ke střihu videa. Jak už jsem zmínil, jsem zvyklý pracovat v Premiere Pro, ale podobné výsledky očekávejte i u DaVinci Resolve, které rovněž ve velkém spoléhá právě na výkon grafického čipu.

Kodeky NVDEC a NVENC se objevily již před mnoha lety, ale je tomu teprve pár let, co se začaly plnohodnotně využívat při střihu videa. Já sám samozřejmě při renderech našich videí, které můžete nalézt na YouTube kanálu mobilenet.cz, využívám hardwarovou akceleraci. Nyní jsem ale měl možnost se dostat k novější výbavě a vyzkoušet si editovat a renderovat jedno z našich videí na výkonnějším stroji.

Dnešní test se bude týkat formátů H.264 a HEVC (H.265), které dominují internetu. Jejich výhodou je menší velikost souborů při zachování skvělé kvality obrazu. Ovšem za cenu vyšší náročnosti při přehrávání a renderování. A jak asi tušíte, dnes si ukážeme, jak tohle dokáže vyřešit grafická karta.

Hardware

Pro tento test jsem měl k dispozici herní notebook ASUS ROG Zephyrus GU603ZV. To znamená Intel Core i7-12700H/BGA, 16 GB DDR4 RAM a hlavně grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6.

Jedná se o notebook se zaměřením na hry. To znamená, že není nejlehčí nebo nejelegantnější ze všech, ale má především dostatek výkonu a povedené chlazení. A jak si za chvíli ukážeme, práci video-editora zastane lépe než můj starší počítač ve velké skříni. Není to notebook, který bych chtěl každý den nosit v tašce přes rameno, ale pokud potřebujete třeba jednou dvakrát týdně stříhat mimo domov, kde máte spíš laptop připojený k monitoru a klávesnici, tak se jedná o dobrou volbu. Navíc, pokud zrovna nebudete mít co stříhat, můžete si třeba něco zahrát! To zní dobře, ne?

Editace videa

Než se dostanu k samotnému testu a renderování videa, musím zmínit věc, která se hůře měří exaktně. Během střihu vás bude zajímat plynulost přehrávání náhledu a pohyb po časové ose obecně. Pokud pracujete se záběry z fotoaparátu, videokamery nebo třeba telefonu, je velká šance, že se budete potýkat s kodekem H.264 (nebo H.265). Obzvlášť pokud půjde o 4K záznam (nedej bože 8K), váš počítač se může dost zapotit.

I když máte výkonný procesor (třeba v podobě Intel Core i7), můžete během přehrávání narazit na zasekávání obrazu. Při střihu náročnějších a delších projektů si rád vypomáhám zrychleným přehráváním. To je bez hardwarové akcelerace téměř utopií, protože je záběr trhaný. Je také běžné, že potřebujete najít konkrétní úsek ve videu, ale náhled videa se vykresluje výrazněji pomaleji, než vy posouváte přehrávací hlavou. V tu chvíli budete mít chuť zahodit myš a jít dělat něco jiného. Alespoň já to tak vždy mám, když se snažím editovat video na svém starém notebooku bez dedikované grafiky.

Právě hardwarová akcelerace toto dělá mnohem příjemnější. A s novou grafikou od NVIDIe zvládnete plynule přehrávat video, které vám vyleze třeba z foťáku Sony Alpha A7 III, tedy 4K/100Mbps. A to i ve zrychleném přehrávání.

Zajímavé je, že vám Premiere Pro sama ukáže, pokud náhled videa zvládne přehrát, nebo ne. Pokud je časová osa podbarvena žlutě, nebudete mít problém. Pokud červeně, přehrávání nebude plynulé. Jednoduchým vypnutím akcelerace se mi celá stopáž recenze iPhone 15 podbarví červeně.

Efekty

Abych pracoval v co nejideálnějších podmínkách, jsem zvyklý nejprve video nastříhat a až následně přidávat efekty a obarvit záběry. To má nevýhodu, že před sebou nemám výsledný obraz ve chvíli, kdy se na něj plně soustředím. Proto je občas lepší tento princip otočit – nejprve si obarvit záběry, pak je zapracovat dohromady. Ihned tak třeba vidím, že k sobě dvě scény barevně neladí a mohu provést úpravy. To je opět něco, co si na svém starém notebooku nemohu dovolit.

Pokud Adobe Premiere Pro používáte a někdy vás zajímalo, k čemu je u efektů ta drobná ikonka s šipkou, tak pro vás mám dobrou zprávu. Tím jsou označeny efekty, které podporují hardwarovou akceleraci grafickou kartou. Tam spadá třeba i Lumetri Color, primární efekt pro barvení záběrů. Efekty jsou tak další oblastí, kde se vyplatí stříhat s dedikovanou grafikou.

Render

Pojďme se ale podívat na něco velmi konkrétního. Vedle schopnosti plynule stříhat a přehrávat náhled vás bude zajímat především rychlost renderování videa. Na to neexistuje nějaký jednoduchý vzoreček a vždy bude záviset nejen na stopáži, ale i na náročnosti použitých efektů, přechodů, vstupních videích a nastavení exportu. Pro náš test jsem si zvolil videorecenzi telefonu Apple iPhone 15, kterou si můžete pustit na našem YouTube. Celkem má 11 minut a 15 vteřin, 139 videoklipů na časové ose, skládá se ze záběrů z kamery Alpha A7 III, fotografií z iPhonu a nějaké naší grafiky. Všechny záběry jsou kolorované, některé navíc stabilizované.

Apple iPhone 15 – videorecenze

Render jsem na zmiňovaném notebooku provedl celkem čtyřikrát, pokaždé s identickým nastavením (4K, 40Mbps, 25 fps) s několika drobnými rozdíly. Zajímal mě export zvlášť do kodeků H.264 a H.265. A především mě zajímalo renderování čistě softwarové versus s hardwarovou akcelerací. Logicky tušíte, co je rychlejší, ale otázkou je „o kolik“?

Z přiložené grafu vidíte, že během hardwarového renderování mezi H.264 a H.265 není téměř rozdíl. Celkový čas pod 7 minut vidím pozitivně. Obzvlášť při srovnání se softwarovým renderem, který u kodeku H.264 trval 11 minut a v případě H.265 rovnou dlouhých 17 minut. Tak dlouho čekat na video, kdy nechcete počítač zatěžovat další prací je už vážně dlouhé. Zajímavé zjištění pro mě přišlo s velikostí výsledných souborů. Při využití kodeků od NVIDIe jsou data o něco větší. Ne o moc, bavíme se o rozdílu 3,42 GB vs 3,26 GB. Tedy nic, co by bylo potřeba řešit, ale určitě na to chci upozornit. V kvalitě videí jsem si pak nevšiml rozdílu.

Pro zajímavost jsem stejné video vyrenderoval i na svém běžném počítači, kde naše videa stříhám. Zde mám AMD Ryzen 7 2800X, 32 GB RAM DDR4 a GeForce GTX 1660 6GB GDDR6. Tedy nic extra výkonného, na hry určitě ne, ale tato grafika už umožňuje přístup právě k nějakým výhodám při renderování. A výsledek také není špatný. Výsledný čas 7:45 je sice o nějakou minutu delší, ale stále se jedná o lepší výsledek, než bych dosáhl na výkonnějším procesoru bez grafické akcelerace.

Jak to nastavit?

Abyste mohli těchto výhod využívat, musíte si Premiere Pro správně nastavit. Když si pak otevřete „Project Settings > General“, pod položkou „Video Rendering and Playback > Renderer“ zvolíte možnost GPU Acceleration (CUDA). To však nestačí. Ještě je potřeba povolit v „Edit > Preferences > Media“ možnosti „H264/HEVC“ pro decoding i encoding. Po nastavení nezapomeňte Premiere Pro restartovat.

Další možnosti

Pokud byste si mysleli, že tím se možnosti využití grafické karty při střihu v Premiere Pro vyčerpají, budete vedle. Nejsou to ale věci, které třeba budete používat úplně neustále a neoceníte je třeba tak, jak plynulejší editaci a rychlejší render. Občas se mi hodí funkce Scene Edit Detection, která umí jeden celistvý klip rozdělit dle střihů. Analyzovat video chvíli trvá, ale proces využívá hardwarovou akceleraci. Funkci jsem schválně zkusil změřit u sebe na počítači. Znovu se vraťme k naší recenzi iPhonu 15. Když nechám hotové video automaticky rozsekat podle střihů, trvá celý proces přesně 2 minuty. Zajímavé je, že využité hardwarové akcelerace nemá na čas žádný vliv. I procesor to zvládne za stejný čas, ovšem s tím rozdílem, že se u toho pořádně zapotí. V tu chvíli nechcete na počítači dělat nic jiného. Výrazně se také rozjelo chlazení počítače. Grafická karta si s tím poradí bez větších obtíží. Čas neukrátí, ale nezatíží počítač.

Bez akcelerace | S akcelerací

Zmíním také funkci Auto reframe, která se vám bude hodit ve chvíli, kdy jste si natočili video na šířku (třeba pro YouTube), ale chtěli byste z něj udělat výřez na výšku, například k vydání na Instagram Reels nebo TikTok. Premiere Pro opět zvládne scénu analyzovat a záběrem hýbat při sledování objektu. Musím říci, že tato funkce při spuštění příliš nefungovala, ale stále se zlepšuje. Navíc, pokud nejste s nějakým konkrétním záběrem spokojeni, snadno ho můžete pohnout a upravit ručně. A samozřejmě využívá NVIDIA akceleraci.

Pokud hledáte zařízení, které jsou k práci s videem i další grafické tvorbě přímo určeny, podívejte se na nabídku notebooků a pracovních stanic s označením NVIDIA Studio na Smarty.cz.