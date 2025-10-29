Vrací se zlaté časy Nokie? NVIDIA do ní právě investovala miliardu dolarů

Nokia se dost možná po letech znovu stane klíčovým jménem v telekomunikačním světě – a tentokrát s pomocí nejhodnotnější firmy světa, kterou je americká NVIDIA. Ta totiž do Finska investuje miliardu dolarů výměnou za zhruba 2,9 % akcií, čímž se obě firmy zavazují ke strategickému partnerství, které má položit základy AI mobilních sítí a připravit půdu pro éru 6G.
Podle Nokie bude investice využita k urychlení vývoje softwaru pro 5G a 6G RAN běžícího na architektuře NVIDIA a k rozšíření přítomnosti značky v oblasti AI a cloudové konektivity. Společnosti chtějí spojit síly v oblasti tzv. AI-RAN, tedy sítí, které kombinují výpočetní výkon umělé inteligence s bezdrátovou infrastrukturou. Cílem je nejen zvýšit efektivitu a výkon, ale také umožnit zcela nové typy mobilních AI služeb a aplikací.
„Telekomunikace jsou klíčovou národní infrastrukturou – digitálním nervovým systémem naší ekonomiky a bezpečnosti,“ uvedl Jensen Huang, zakladatel a generální ředitel společnosti NVIDIA. „Na platformě NVIDIA CUDA a umělé inteligenci vznikne AI-RAN, který zcela promění telekomunikace – půjde o generační změnu, jež Spojeným státům umožní znovu získat globální vedení v této klíčové infrastrukturní technologii. Společně s Nokií a americkým telekomunikačním ekosystémem zahajujeme tuto revoluci – vybavujeme operátory nástroji k budování inteligentních, adaptivních sítí, které určí podobu nové éry globální konektivity.“
„Naše partnerství s NVIDIÍ a jejich investice do Nokie urychlí inovace AI-RAN tak, aby se výpočetní centrum s umělou inteligencí vešlo do kapsy každého uživatele. Jsme hrdí, že můžeme společně s NVIDIÍ, Dell Technologies a T-Mobile U.S. vést tuto proměnu odvětví. První nasazení AI-RAN v síti T-Mobilu zajistí, že Amerika zůstane lídrem v pokročilé konektivitě, kterou éra umělé inteligence vyžaduje,“ dodal Justin Hotard, prezident a generální ředitel Nokie.
T-Mobile U.S. začne s testováním AI-RAN sítí už v roce 2026, do čehož se zapojí také Dell Technologies, jenž má dodat servery pro výpočetní infrastrukturu.