Vylepšení se dočkaly i levnější Apple Watch SE

Společně s novými Apple Watch 8 představil Apple i odlehčenou verzi s přídomkem SE, respektive jejich druhou generaci. SE má stejné senzory pohybu jako řada 8 pro detekci nárazu. Čip je stejný jako u řady 8, což v praxi znamená, že mají být o 20 % rychlejší než předchozí SE.

Hodinky budou dostupné ve třech barevných provedeních: Midnight, Silver a Starlight. Dál už se Apple levnějším hodinkám ve svém nabitém večeru nevěnoval, lze tedy předpokládat obdobné ústupky jako u původní řady. Pro případné zájemce je ostatně to nejdůležitější cena: ta začíná na 249 dolarech za GPS verzi (cca 7 tisíc s českou daní), verze s připojením k mobilní síti vyjde na 299 dolarů, což by mohlo znamenat českou cenu do 9 tisíc korun. Prodej začne už za 16. září.