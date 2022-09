Apple Watch 8: teploměr, detekce autonehod a spousta dalších vylepšení

Fotografie: Apple

Prvním z představených produktů na dnešní akci byly Apple Watch 8. Apple zachoval klasický vzhled i funkce a soustředil se na vylepšování detailů. Tím prvním je teploměr. Podle Applu dokáže měřit s přesností 0,1 °C a vaši teplotu kontroluje každých 5 sekund. Kromě náhrady domácího teploměru toho půjde využít i při sledování tzv. ženského zdraví, respektive ovulačního cyklu. Z drobných změn teploty a jejího nepřetržitého záznamu lze vyvodit, kdy má žena ovulaci, což se může hodit při pokusu o početí.

Sledování cyklu je důležité pro plánování početí i pro pohled na celkové zdraví.

Společně s tím lze sledováním periody odhalit i jiné zdravotní problémy. V návaznosti na současné kontroverze ohledně možného zneužití takovýchto údajů, Apple připomíná, že údaje o cyklech jsou v zařízení zašifrovány a jsou přístupné pouze pomocí přístupového kódu nebo biometrického identifikátoru. V případě synchronizace s iCloudem jsou šifrovány end-to-end, takže je Apple nemůže přečíst, ani kdyby ho k tomu nutila legislativa.

Na bezpečnost dat je kladen velký důraz.

Vylepšená detekce autonehod

Další věc, která má nepřímou souvislost se zdravím, jsou dopravní nehody. I starší hodinky, případně jiné značky, dokáží takový děj detekovat, ale nové Apple Watch to díky vylepšenému gyroskopu a akcelerometru zvládnou ještě lépe. Nový akcelerometr zvládne snímat pohyb čtyřikrát rychleji než starší verze.

Po detekci nehody následuje automatické přivolání pomoci.

Low Power Mode a roaming

Slabinou hodinek od Applu však zůstává jejich nízká výdrž. Firma ji sice označuje jako „all day“, ale to platí pouze v případě, že se váš den vejde do 18 hodin. S novým Low Power Mode, který se časem dostane do hodinek Series 4 a novějších, kde běží watchOS 9, to může být až 36 hodin. Výměnou za to se vypne Always-On displej a automatická detekce cvičení.

Apple Watch s mobilní službou nyní podporují mezinárodní roaming spárováním s roamingovým tarifem telefonu.

Hodinky se budou prodávat ve čtyřech barevných provedeních: Midnight starlight, Silver, a (PRODUCT)RED. Samozřejmostí je také široká nabídka řemínků, například od firem Nike nebo Hermes.

Barevná paleta je tradičně bohatá.

Hodinky mají dvoje provedení. Základní se označuje GPS a stojí 399 dolarů, tedy asi 12 tisíc korun s daní. Verze s připojením k mobilní síti vyjde o sto dolarů dráž, stojí tedy kolem 15 tisíc korun. Hodinky budou fyzicky dostupné už za týden.