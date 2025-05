Fenomenální baterie nového Razru 60 Ultra: jak rychle se nabije 68W výkonem?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nová „žiletka“ Razr 60 Ultra je pro Motorolu klíčová, neboť ji tentokrát prezentuje jako regulérní vlajkovou loď navzdory tomu, že má skládací konstrukci, s čímž se pojí i některé limitace. V době, kdy jsme zvyklí na třeba i pouhých 20 minut, které postačí k plnému nabití telefonu, vám možná Razr 60 Ultra dech rychlostí nabíjení nevyrazí, ale v kontextu toho, že se jedná o véčko, je výbava v oblasti baterie rozhodně působivá.

Výrobci se povedlo do smartphonu implementovat baterii o kapacitě 4 700 mAh, což je s ohledem na konstrukci fantastická hodnota. O to víc, že by se údajně nemělo jednat o nový typ křemíkové baterie, což nám potvrdil sám zástupce společnosti. Druhým důležitým bodem je pak nabíjecí výkon 68 W, který překonává i mnohé vlajkové smartphony klasické konstrukce, jmenovat lze například Samsung Galaxy S25 Ultra, Apple iPhone 16 Pro Max nebo třeba Pixel 9 Pro XL. A právě na to, jak rychle se novinka nabíjí, jsme se rozhodli zaměřit v našem testu.

1. měření nabíjecí křivky





Nejvyšší nabíjecí výkon jsme naměřili hned zkraje měření, a to 49 W s 1 % nabité kapacity baterie. Od cca 40 % stavu nabití se výkon pohyboval okolo 20 W.

2. měření nabíjecí křivky





Nejvyšší nabíjecí výkon jsme naměřili 48 W, a to ve chvíli, kdy byla baterie nabitá na 7 %. Od 40 % výkon osciloval okolo hodnoty 20 W, pod kterou spadl až po dosažení 90% nabití baterie, následně se pohyboval okolo 10 W.

Zhodnocení

Ani v jednom ze dvou měřených nabíjení se nám nepodařilo dosáhnout výkonu 68 W, přestože byl v rámci druhého měření použit originální 125W adaptér od Motoroly. I tak je však nabíjení relativně svižné a na hodnotu 70 % se lze dostat přibližně během půl hodiny, což je vzhledem k typu konstrukce a kapacitě baterie skvělá hodnota.