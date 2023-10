Vyhrajte tablet Redmi Pad SE v naší nové soutěži

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Jak už od nás víte, dnes startuje mobilecast #special, tentokrát na vlně s Xiaomi. Podrobně si rozebereme Xiaomi 13T (Pro), ale jen o povídání to tentokrát nebude...

Abychom vám sledování zpříjemnili, přímo v rámci mobilecastu #special proběhne i soutěž, soutěžní otázka padne právě v dnešním mobilecastu #special – ano, jinde se ji nedozvíte, tak nás nezapomeňte sledovat. Pokud na ni budete znát odpověď, stačí ji zanést do formuláře zde v článku a rázem se zařadíte do slosování o tablet Redmi Pad SE. A to už je pořádná motivace, co myslíte?

Jak hrát a vyhrát?

Budeme rádi za odběr na našem YouTube kanále! Sledujte mobilenet.cz na Instagramu. Dnes, tedy ve čtvrte 12. 10. 2023 od 17:00 hod. sledujte náš pořad mobilecast na našem YouTube kanále, nebo přímo v článku na mobilenet.cz. V rámci pořadu vyhlásíme soutěžní otázku. Kdo nestihne živý přenos, na YouTube bude k dispozici, jako vždy, i záznam. Svou odpověď na soutěžní otázku vyplňte do formuláře (zde v článku). Počkejte si na slosování a vyhlášení vítěze, který bude kontaktován také e-mailem.

Soutěž probíhá od 12. 10. 2023 17:00 hod. do 25. 10. 2023 23:59 hod. Nezapomeňte si pročíst také kompletní kompletní pravidla soutěže, která naleznete zde. Správnou odpověď můžete hledat na stránkách společnosti Xiaomi

Soutěžní formulář

