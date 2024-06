Soutěž: Vyhrajte nový Samsung Galaxy Z, ve hře jsou 3 kusy

Fotografie: Mobil Pohotovost

Novinky řady Galaxy Z přichází. Ve středu 10. července představí Samsung další generaci novinek do rodiny skládací telefonů Galaxy Z. Chcete ihned po premiéře jednu z nich vyhrát? V Mobil Pohotovosti spouští soutěž o 3x novinku Samsung, jejíž premiéra proběhne právě na Galaxy Unpacked v Paříží.

Soutěžte hned 3krát

Každý soutěžící má šanci se do soutěže zapojit hned třikrát – soutěž probíhá na Facebooku, Instagramu i oficiálních stránkách Mobil Pohotovosti. Pokud tedy chcete maximálně zvýšit svoji šanci na výhru, můžete se zapojit na všech třech platformách, přičemž na každé se soutěží o jednu novinku.

Kde všude můžete soutěžit:

U tohoto příspěvku na Facebooku Mobil Pohotovosti

U tohoto příspěvku na Instagramu Mobil Pohotovosti

Na stránce mp.cz/galaxyunpacked

Soutěž probíhá do 10. 7. 2024 do 15:00, tedy do začátku Galaxy Unpacked. Premiéru všech chystaných novinek budete moct tentýž den sledovat přímo na stránce mp.cz/galaxyunpacked, kde bude včas umístěno live stream video.