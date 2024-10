Vyhrajte Samsung Galaxy S24 FE v naší nové soutěži!

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Je to tak, v dnešním mobilecastu #special, který je zaměřený na nový Samsung Galaxy S24 FE a nové tablety Galaxy Tab S10 Ultra a Tab S10+, se bude i soutěžit, a to rovnou o špičkový Galaxy S24 FE s 256GB úložištěm v barvě Mint. Abyste se mohli soutěže zúčastnit, bude zapotřebí sledovat dnešní online přenos mobilecast #special, ve kterém se dozvíte zadání soutěžní otázky! Pozor, otázku se nedozvíte jinde než v našem přenosu, takže nás nezapomeňte sledovat.

Znáte odpověď? Skvělé! Stačí ji zanést do formuláře zde v článku a rázem se zařadíte do slosování o Samsung Galaxy S24 FE s 256GB úložištěm v barvě Mint. To už je pořádná motivace, co myslíte? Výhodu budou mít ti, kteří nás budou sledovat naživo, protože do slosování budou zařazeni hned dvakrát.

Jak hrát a vyhrát?

Budeme rádi, když se přihlásíte k odběru na našem YouTube kanálu! Sledujte mobilenet.cz na Instagramu. Dnes, tedy v pondělí 23. 10. 2024 od 16:00 hod., sledujte náš pořad mobilecast na našem YouTube kanálu nebo přímo v článku na mobilenet.cz. V rámci pořadu vyhlásíme soutěžní otázku. Svou odpověď na soutěžní otázku vyplňte do formuláře (zde v článku). Pokud odpověď zašlete do konce vysílání, váš hlas bude započítán celkem 2×, čímž se výrazně zvyšuje vaše šance na výhru. Počkejte si na slosování a vyhlášení vítěze, který bude dopředu kontaktován e-mailem, aby zaslal své kontaktní údaje. Na reakci má výherce 7 dnů, pokud neodpoví, proběhne nové losování.

Soutěž probíhá od 23. 10. 2024 16:00 hod. do 7. 11. 2024 23:59 hod. Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěže, která naleznete zde. Správnou odpověď můžete hledat také na stránkách společnosti Samsung. Každý účastník může odeslat pouze jednu odpověď, duplicitní odpovědi budou smazány. V případě, že účastník zašle dvě duplicitní odpovědi, bude ze soutěže automaticky vyřazen, bez ohledu na to, zda jsou odpovědi správné.

Soutěžní formulář

