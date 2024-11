Vyhrajte Honor Magic6 Pro v naší předvánoční soutěži!

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Je to tak, Vánoce se blíží, a to rychleji, než by někteří z nás možná chtěli. Pokud stále přemýšlíte nad vhodným dárkem nebo je váš vysněný kousek mimo váš rozpočet, máme pro vás dobrou zprávu – díky serveru mobilenet.cz a našim partnerům se v následujících týdnech můžete těšit na soutěže o opravdu velmi zajímavé ceny.

A začneme pořádně zostra – konkrétně špičkovým modelem Magic6 Pro od Honoru. Tento smartphone se pyšní prémiovou výbavou, která zahrnuje špičkový displej, nekompromisní výkon a extra rychlé nabíjení. Tento kousek rozhodně pod 20 tisíc korun neseženete, ale jeden z vás jej může získat zcela zdarma, postačí jen správně zodpovědět soutěžní otázku.

Vyhrajte špičkový Honor Magic6 Pro v naší předvánoční soutěži!

O co hrajeme?

Magic6 Pro patří mezi nejlepší fotomobily dneška, což potvrzují i výsledky DxOMark. Vyniká 50Mpx hlavním fotoaparátem s variabilní clonou a optickou stabilizací, který doplňuje teleobjektiv s vysokým rozlišením a se 100násobným zoomem a 50Mpx ultraširokoúhlá kamera. Vpředu najdeme 50Mpx selfie kameru s autofokusem a možností nahrávat 4K videa. Nekompromisní je Magic6 Pro i svým zobrazovačem – jde o prémiový 120Hz AMOLED panel s ochranou očí a jasem až 5 000 nitů.

Uvnitř se nachází špičkový procesor Snapdragon 8 Gen 3 doplněný o velkou 12GB RAM a nejrychlejší 512GB úložiště. Revoluční je také křemíkovo-uhlíková baterie s kapacitou 5 600 mAh, která zajišťuje 2denní výdrž a nabije se na 80 % za pouhých třicet minut.

Jak hrát a vyhrát?

Je to snadné jako vždy. Stačí odpovědět na soutěžní otázku a doplnit své kontaktní údaje. Soutěž trvá od 15. 11. 2024 20:00 hod. do 22. 11. 2024 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme.

Abyste nepřišli o žádnou novinku, doporučujeme sledovat náš Instagram. Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěží serveru mobilenet.cz, která naleznete zde. Odpověď na soutěžní otázku hledejte na stránkách Honor, nebo v naší recenzi.

Soutěžní formulář

Načítání…

Formulář se vám nezobrazuje? Využijte tento odkaz.

