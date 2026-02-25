Vyhrajte Samsung Galaxy S26 v naší nové soutěži!

Pokud jste sledovali náš dnešní (a nutno podotknout výjimečný) mobilecast #special, tak jistě víte, že můžete soutěžit, a to rovnou o Samsung Galaxy S26, který byl představen teprve dnes.
O co se hraje?
Jak už jsme zmínili, výherce si odnese zcela nový Samsung Galaxy S26. Tato špičková novinka od Samsungu zaujme extrémně kompaktním tělem, špičkovým displejem, ale rovněž výkonem, který si vlajková loď zaslouží. Galaxy S26 je základním stavebním kamenem nabídky nové řady Galaxy S26, takže zvládá prakticky vše, co si jen od nového smartphonu můžete přát.
Jaká je soutěžní otázka?
Zadání soutěžní otázky a správnou odpověď naleznete pouze v mobilecastu #special – jinde zadání nenajdete. Stream si můžete pustit na YouTube i zpětně. Správnou odpověď je nutné do formuláře zapsat do doby ukončení soutěže (tedy do 11. března ve 23:59 hod.). Ti, kteří odpoví v rámci živého vysílání, mají šanci na výhru dvojnásobnou (do slosování bude jejich jméno zařazeno hned dvakrát).
Jak hrát a vyhrát?
- Svoji odpověď na soutěžní otázku vyplňte do formuláře (zde v článku).
- Počkejte si na slosování a vyhlášení vítěze, který bude dopředu kontaktován e-mailem, aby zaslal své kontaktní údaje. Na reakci má výherce 7 dní, pokud neodpoví, proběhne nové losování.
- V případě duplicitních odpovědí bude soutěžící ze soutěže vyřazen. Doporučujeme proto formulář před jeho odesláním zkontrolovat a pečlivě vyplnit.
Soutěž probíhá od 25. 2. 2026 (od času jejího vyhlášení) do 11. 3. 2026 23:59 hod. Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěže, která naleznete zde.
Soutěžní formulář
Pokud se vám formulář nezobrazuje, použijte tento odkaz.
