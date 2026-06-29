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Vyhlížíte nové iPhony? Zářijové datum představení je už takřka jisté

Michal Pavlíček
Vyhlížíte nové iPhony? Zářijové datum představení je už takřka jisté
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Nové iPhony by se měly představit ve druhém zářijovém týdnu
  • Ještě během září by mohl být spuštěn i samotný prodej novinek

Nejnovější informace agentury Bloomberg naznačují (viz bloomberg.com), že Apple uspořádá svou příští velkou představovací akci ve druhém zářijovém týdnu. Podle známého analytika Marka Gurmana se očekává, že Apple dodrží svůj obvyklý harmonogram a novou produktovou řadu odhalí první úterý nebo středu po Svátku práce (Labor Day), který v USA letos připadá na pondělí 7. září.

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Na základě tohoto časového rozvrhu se Gurman domnívá, že nejpravděpodobnějším termínem pro odhalení modelů iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a vůbec prvního ohebného iPhonu, který by se mohl jmenovat iPhone Ultra, je úterý 8. září. Ve hře nicméně stále zůstává i středa 9. září, přičemž pozdější termíny se v tuto chvíli jeví jako nepravděpodobné.

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Pokud by Apple nakonec zvolil středeční termín 9. září, Gurman předpokládá, že předobjednávky na nové telefony odstartují ve čtvrtek 10. září. K samotnému zahájení prodeje nové generace iPhonů na pultech obchodů by pak mělo dojít později v průběhu téhož měsíce. Kromě samotných termínů zpráva zmiňuje také spekulace o tom, že chystané iPhony řady 18 Pro budou kvůli nedávnému zvyšování cen pamětí dražší než jejich předchůdci. Jisté změny mohou potkat i ohebný model iPhone Ultra, který by mohl do prodeje vstoupit o něco později.

bloomberg.com,
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