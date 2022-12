Vyhledávání na Googlu už nebude tak fajn. Zmizí úryvky i náhledy

Fotografie: Pixabay

Vyhledávání na Googlu bude dozajista využívat drtivá většina z nás. Bereme to jako samozřejmost, stejně tak vzhled nabízených výsledků na vyhledávaný výraz. Právě to se však v nejbližších týdnech poměrně výrazně změní. Zatímco doposud můžete vidět nejen titulek daného článku či stránky, ale také úryvek textu a obrázkový náhled doprovázející článek, po změně, o které oficiálně informuje Google na svém blogu, nezůstane kámen na kameni.

Nově bude podoba Vyhledávání, Zpráv Google a Discover značně odlišná, jedním slovem chudší. Zmizí veškeré úryvky daného článku či náhledový obrázek. Zbyde jen titulek a samozřejmě odkaz vedoucí na vyhledanou stránku. Změna souvisí s přijetím novely autorského zákona, kterou již podepsal prezident republiky. Novela přináší všem vydavatelům možnost požadovat za úryvky článků licenční poplatky. Pokud by k dohodě nedošlo a Google by úryvky či obrázky nadále používal, hrozila by mu pokuta až do výše 1 % jeho celosvětového ročního obratu. Tato skutečnost pro Google představuje nepřiměřené finanční a provozní riziko.

Podoba výsledků vyhledávání nyní a po změně novely autorského zákona

„Novela autorského zákona bohužel představuje pro naše produkty příliš zásadní omezení a finanční a provozní rizika, která z ní vyplývají, pro nás nejsou dlouhodobě udržitelná,“ uvádí v tiskové zprávě Google.

V návaznosti na novelu autorského zákona Google musí ukončit i službu Výběr zpráv Google (Google News Showcase), která doposud umožňovala platit vydavatelům za výběr obsahu pro Zprávy Google a službu Discover.