Google plánuje zrychlit instalační proces aktualizací (téměř) na polovinu

Aktualizace chytrých telefonů by měly být (přinejmenším z hlediska úrovně zabezpečení) v ideálním případě každoměsíční záležitostí. S tím se zákonitě pojí také čas strávený samotnou aktualizací, jejíž velikost (zejména u bezpečnostních záplat) mnohdy není nijak enormní, přesto může trvat relativně dlouho. Google se proto rozhodl instalační proces aktualizací OTA (tedy aktualizací obdržených „skrze vzduch“) zrychlit, a to téměř o 50 %. Alespoň zpočátku budou mít tuto výhodou pouze smartphony Pixel, které s využitím nové kompresní technologie a práce s virtuálními A/B oddíly integrovaného úložiště zásadně zrychlí instalační proces. Konkrétně by se v případě 2,2GB balíčku mělo jednat o snížení času na 13 minut z původních 23 minut.

Google is working on making OTA updates faster. A new set of patches has been submitted to AOSP that speed up OTAs on devices that use the virtual A/B with compression update mechanism. Combined, these improvements bring a full OTA install time from ~23 minutes to ~13 minutes! pic.twitter.com/2hDliWzUZZ