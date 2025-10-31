mobilenet.cz na sociálních sítích

Redakce
Výhercem Xiaomi 15T z našeho posledního mobilecast #special se stává...
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • V naší poslední soutěži jste mohli získat špičkové Xiaomi 15T
  • Stačilo okomentovat náš on-line přenos na YouTube a vyplnit soutěžní formulář
  • Dnes se podíváme na to, kdo tento exkluzivní kousek získal

Tak schválně, kdo se zúčastnil naší poslední soutěže, kterou jsme vyhlásili v rámci vysílání mobilecast #special? Pár set z vás ano, za což jsme moc rádi. Vysílání bylo tentokrát zaměřené na duo Xiaomi 15T a 15T Pro, přičemž jsme si povídali o všech benefitech obou novinek.

Sledujte mobilecast #special zaměřený na nové Xiaomi 15T a 15T Pro!

Kdo se díval, dozvěděl se mezi prvními i o naší speciální soutěži, a to rovnou o špičkové Xiaomi 15T, které věnoval partner vysílání – společnost Mobil Pohotovost. I tentokrát bylo zadání jednoduché – stačilo okomentovat náš stream a následně vyplnit on-line formulář u nás na webu.

O co se hrálo?

Xiaomi 15T nabídne rozměrný AMOLED panel s úhlopříčkou 6,83 palce, přičemž nechybí ani certifikace HDR10+ a Dolby Vision. Xiaomi 15T se pyšní procesorem MediaTek Dimensity 8400-Ultra se 4nm technologií, který nabízí až 512 GB interní paměti a 12 GB RAM. I tu lze softwarově rozšířit až na dvojnásobek. Xiaomi 15T nabízí baterii s kapacitou 5 500 mAh, kterou lze drátově dobíjet výkonem 67 W.

Xiaomi 15T

Řada Xiaomi 15T je vybavena pokročilým trojitým fotoaparátem vyvinutým ve spolupráci se společností Leica. Model Xiaomi 15T disponuje hlavním, ultraširokoúhlým fotoaparátem a teleobjektivem. Srdcem hlavního 50Mpx fotoaparátu řady Xiaomi 15T je optika Leica Summilux. Ve výbavě zaujme i funkce Xiaomi Offline Communication, která se objeví formou softwarové aktualizace – mezi kompatibilními zařízeními umožní off-line komunikaci, respektive hovory na vzdálenost až 1,3 km (15T), respektive 1,9 km (15T Pro). Nejsou potřeba mobilní sítě ani Wi-Fi.

Partnerem speciálního vydání pořadu mobilecast #special u příležitosti představení novinek z rodiny Xiaomi byla společnost Mobil Pohotovost. Zde si můžete produkty Xiaomi 15T a 15T Pro rovněž objednat, navíc s bonusem k výkupní ceně až 2 000 Kč a cashbackem až 3 500 Kč.

Výhercem se stává...

Hana B., které tímto srdečně blahopřejeme!

Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!

