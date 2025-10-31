Výhercem Xiaomi 15T z našeho posledního mobilecast #special se stává...

Tak schválně, kdo se zúčastnil naší poslední soutěže, kterou jsme vyhlásili v rámci vysílání mobilecast #special? Pár set z vás ano, za což jsme moc rádi. Vysílání bylo tentokrát zaměřené na duo Xiaomi 15T a 15T Pro, přičemž jsme si povídali o všech benefitech obou novinek.
Kdo se díval, dozvěděl se mezi prvními i o naší speciální soutěži, a to rovnou o špičkové Xiaomi 15T, které věnoval partner vysílání – společnost Mobil Pohotovost. I tentokrát bylo zadání jednoduché – stačilo okomentovat náš stream a následně vyplnit on-line formulář u nás na webu.
O co se hrálo?
Xiaomi 15T nabídne rozměrný AMOLED panel s úhlopříčkou 6,83 palce, přičemž nechybí ani certifikace HDR10+ a Dolby Vision. Xiaomi 15T se pyšní procesorem MediaTek Dimensity 8400-Ultra se 4nm technologií, který nabízí až 512 GB interní paměti a 12 GB RAM. I tu lze softwarově rozšířit až na dvojnásobek. Xiaomi 15T nabízí baterii s kapacitou 5 500 mAh, kterou lze drátově dobíjet výkonem 67 W.
Řada Xiaomi 15T je vybavena pokročilým trojitým fotoaparátem vyvinutým ve spolupráci se společností Leica. Model Xiaomi 15T disponuje hlavním, ultraširokoúhlým fotoaparátem a teleobjektivem. Srdcem hlavního 50Mpx fotoaparátu řady Xiaomi 15T je optika Leica Summilux. Ve výbavě zaujme i funkce Xiaomi Offline Communication, která se objeví formou softwarové aktualizace – mezi kompatibilními zařízeními umožní off-line komunikaci, respektive hovory na vzdálenost až 1,3 km (15T), respektive 1,9 km (15T Pro). Nejsou potřeba mobilní sítě ani Wi-Fi.
|Partnerem speciálního vydání pořadu mobilecast #special u příležitosti představení novinek z rodiny Xiaomi byla společnost Mobil Pohotovost. Zde si můžete produkty Xiaomi 15T a 15T Pro rovněž objednat, navíc s bonusem k výkupní ceně až 2 000 Kč a cashbackem až 3 500 Kč.
Výhercem se stává...
Hana B., které tímto srdečně blahopřejeme!
Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!