Vychází první mobilní hra o studentských protestech proti nacistické okupaci

Historická adventura Train to Sachsenhausen kombinuje prvky interaktivního románu s principy karetní hry, která vyhodnocuje každé rozhodnutí hráče pro vývoj dalšího děje. Hra nabízí několik různých konců, které jsou inspirovány skutečnými výpověďmi pamětníků. Výtvarné pojetí s temnou komiksovou estetikou je pak konfrontováno s autentickými dobovými záznamy a výpověďmi v podobě tzv. virtuálního muzea.

Train to Sachsenhausen is out now!



Our new game is avalible for Android and iOS and Windows for free!



Train to Sachsenhausen was created by Charles Games and Živá paměť with financial support from the @evzfoundation Foundation as part of the Young People Remember programme. pic.twitter.com/jONfbCuSSf