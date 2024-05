Hry k mobilům neodmyslitelně patří asi už tři dekády, avšak velký rozmach přišel až v tomto století. Skutečně nároční hráči budou pokukovat po herně zaměřených mobilech. A jedním z mála takových je Redmagic 9 Pro od Nubie. Originálně vypadající kousek s nekompromisním výkonem i upraveným prostředím správným směrem. Co vše a jak dobře umí?

Před několika lety byla na našem trhu poměrně dobře zavedená značka ZTE, možná jste měli v kapse nějaký model řady Blade. Poté však došlo k úpadku, který zvrátila značka Nubia spadající pod ZTE. V poslední době se výrobce soustředí na vášnivé hráče, pro které vyčlenil takřka samostatnou řadu Redmagic, jež spadá pod Nubii. Nejnovějším přírůstkem je model Redmagic 9 Pro, který má třeba Snapdragon 8 Gen 3, rychlé nabíjení a speciální herní prostředí. Navrch vytahuje trumfy v podobě aktivního chlazení nebo čelního fotoaparátu pod displejem.

Nubia Redmagic 9 Pro – videorecenze

Technické parametry Nubia Redmagic 9 Pro 512+16 GB Kompletní specifikace Konstrukce 164 × 76,4 × 8,9 mm , 229 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,8" (2 480 × 1 116 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , + ?×2,5 GHz, GPU: Adreno 750 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 6 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q1 2024, ?

Obsah balení: pouzdro navíc

Ve stříbrném prodejním balení se nachází kromě samotného telefonu datový kabel, koncovka nabíječky a také ochranný kryt zadní strany, který navrch ukryje i horní a spodní hranu telefonu.

Líbilo se nám včetně pouzdra, kabelu i nabíječky

Konstrukční zpracování: vystupte z davu

Vzhled je do značné míry subjektivní záležitostí, ale patrně bychom se většinově shodli, že Redmagic 9 Pro nevypadá jako každý druhý dnešní mobil. Výrobce vsadil na hliníkový rám a skleněné plochy na čelní a zadní straně. Záda jsou přitom průhledná a zdánlivě vidíte vnitřnosti mobilu, jako je třeba procesor či dílčí šroubky. Za pozornost stojí i fakt, že fotoaparáty nijak nevystupují nad okolní povrch. Skvělé. Velmi decentně vystouplá je pouze přisvětlovací dioda.

Pravý bok mobilu je napěchovaný různými prvky. Jsou zde klasická tlačítka, kde je výhodou, že se odemykací klávesa tvarově liší od ostatních, snadno ji tak nahmatáte. Navíc je zde červený posuvník, který vás okamžitě přenese do herního prostředí a vaší herní knihovny. Na obou koncích pravého boku jsou ještě dotykové plochy pro ovládání her. Nakonec je zde ještě jeden z průduchů aktivního chlazení, druhý je na levém boku.

Herní zařízení zpravidla dokáží různě svítit, blikat a Redmagic 9 Pro nezůstává pozadu. Nemusíte se ale bát, nebude to jako někde na pouti. Dioda je pouze v průhledném pruhu pod fotoaparáty, současně je tak vidět i skrze jeden z průduchů a svítit umí ještě generační označení 09 na zádech mobilu. Blikání není bezúčelné, můžete si nastavit, co má signalizovat, kdy se spustit, případně i jakými barvami. Samozřejmě tak jde většinu i zcela vypnout a nepoutat na sebe pozornost.

Držení mobilu je poměrně pohodlné, i přes hmotnost 229 gramů. Ploché boky vybízí k pohodlnému zapření prstů. K dokonalosti ale chybí zvýšená odolnost, do vody či prašného prostředí tak toto herní zařízení nepatří. Zmínit musíme i kluzkost mobilu, pokud jej položíte například na gauč, snadno vám může odcestovat pryč. Dalším negativem jsou ulpívající otisky prstů a fakt, že se do útrob telefonu hodně a rychle práší. Za vše může pravý průduch větráčku, kudy prach proniká až pod průhledný kryt u zadní kruhové informační diody. Výsledek nevypadá vůbec hezky.

Prach viditelný v těle telefonu

Líbilo se nám originální vzhled

plochá záda

dobře se drží

zajímavé diody

Nelíbilo se nám chybí zvýšená odolnost

mobil se upatlává

do útrob mobilu vniká prach

Displej: kam se jen podíváte

Celé čelní straně dominuje 6,8" OLED displej s jemným rozlišením. A když říkáme celé, tak tím opravdu myslíme celé, neboť čelní kamerka je schována pod displejem. Při běžné práci ji takřka nelze nalézt, museli byste se hodně snažit. Obnovovací frekvence dosahuje až 120 Hz a kromě automatického režimu je k dispozici i pevných 60 Hz, 90 Hz a 120 Hz. Jas displeje má dosahovat až 1 600 nitů a čitelnost se jeví jako plně dostatečná i během slunných dní. Do displeje je integrována čtečka otisků prstů, která funguje příjemně rychle a samozřejmě přesně. Zmeškané události dokáže zprostředkovat třeba i Always-On, který může být na displeji neustále a můžete si jej podrobně nastavit.

Pokud hledáte nějaký výřez nebo průstřel, skončí vaše bádání neúspěchem. Čelní fotoaparát je totiž ukryt pod displejem a najdete jej při opravdu pečlivém pátrání tam, kde jej čekáte. Běžně není vidět. Objeví se až v momentě, kdy jej chcete aktivně využít. O ochranu celé čelní strany se stará sklíčko Gorilla Glass 5.

Líbilo se nám displej bez průstřelu

kvalitní OLED panel

Zvuk: jen průměrný

Zvuk se může ozývat ze dvou reproduktorů, každý je na jedné hraně mobilu. Kvalita je však spíše průměrná, což trošku zamrzí. Naštěstí je tu záchrana, na těle je ještě 3,5mm jack pro kvalitní přenos zvuku i při hraní her.

Líbilo se nám dostalo se na 3,5mm jack

Nelíbilo se nám zvuk mohl být kvalitnější

Výkon hardwaru: maximální

Herní mobil musí být co nejvyšší výkon a zde neponechává Redmagic 9 Pro nic náhodě. Nasazen je Snapdragon 8 Gen 3 a 16GB RAM. O dostatek prostoru pro cokoliv se postará 1TB úložiště. V AnTuTu telefon hravě přesáhne hodnotu 2 miliónů bodů a výkonu na rozdávání má v podstatě v jakékoliv hře.

V případě hraní se nabízí spustit přímo speciální herní režim, a to prostřednictvím posuvníku na pravém boku. Po krátkém intru se dostanete do své knihovny her, kde vidíte přehledy, jak dlouho hru hrajete, případně jaký prostor zabírá. V nastavení si můžete zjistit aktuální stav procesoru a grafiky, případně vše pozměnit tak, aby to vyhovovalo vašim nárokům. Během hraní si lze rychle dělat screenshoty, ty následně opatřovat komentářem. Samozřejmostí je i záznam vašeho hraní v SD či HD rozlišení. Nároční pak ocení prostředí X Gravity, kde lze spravovat připojené příslušenství, například herní ovladače. V herním prostředí narazíte bohužel na nepřeložené prvky, což je velká škoda. Stejně jako to, že se v knihovně neobjeví hry, které využíváte například skrze Netflix. Takové aplikace či hry musíte do knihovny přidat sami ručně skrze nastavení, zatímco všechny jiné hry se zde objeví automaticky.

Hry vypadají opravdu dobře. Většina běží minimálně s 60 FPS, avšak třeba Real Racing dokáže využít i možností displeje a dostat se i nad 90 snímků za vteřinu.

Jak už jsme si řekli, telefon má i aktivní chlazení, které je příjemně tiché, ale i přes vysokých 22 tisíc otáček za minutu se telefon citelně zahřívá, zejména při nabíjení. Zde se tedy vyplatí chlazení nastavit tak, aby se s připojením nabíječky sepnulo. Nastavit lze i nepřetržitý běh, ale to není příliš potřeba. V případě náročného výkonnostního testu 3D Mark Wild Stress Extreme se telefon dokonce přehřívá i se sepnutým chlazením, a to tak, že jej takřka nelze držet v ruce a po ještě delším čase se lze o skleněné plochy či boky ve vrchní části telefonu téměř popálit. Teplota během zhruba 15minutového testu vystoupala na takřka 60 °C.

Nejen během hraní může telefon poblikávat

Líbilo se nám špičkový výkon

1TB paměť

herní prostředí s množstvím voleb

Nelíbilo se nám telefon se přehřívá

Výdrž baterie: to si necháte líbit

Ačkoliv není Redmagic 9 Pro nijak tlusté zařízení, skrývá v sobě velkou baterii. Kapacita 6 500 mAh je rozhodně nadprůměrná a výsledkem je, že při středně náročném používání telefon vydrží hravě téměř 3 dny. Hraní her je sice disciplínou náročnější, ale po zhruba 2 hodinách hraní klesla baterie z plného nabití na 85 %. Opětovné dočerpání energie je umožněno 80W nabíječkou s podporou Power Delivery 3.0 a zabere zhruba 43 minut. Na bezdrátové nabíjení se bohužel nedostalo.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

svižné nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: nic nechybí

V rámci konektivity novinka slibuje podporu 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, ale také veškeré navigační služby, jako je GPS (L1 i L5), GLONASS, Galileo a BDS. Telefon je navíc osazen i infraportem, který se může v některých scénářích stále hodit. Zvládá také Dual SIM. Nic tak neschází ani náročnějšímu uživateli.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: na základ postačí

Fotoaparáty u herního mobilu sice nehrají prim, ale samozřejmě tu jsou. Hlavní fotoaparát má 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Výsledkem jsou kvalitní, prokreslené a detailní snímky s věrnými barvami, dobře se modelu daří i za šera. Dostalo se na nový ultraširokoúhlý objektiv s 50 megapixely, nicméně jeho výstupy jsou spíše za očekáváním. Výčet pak uzavírá nepříliš kvalitní 2megapixelová makro kamerka.

Záznam videa je umožněn až v 8K rozlišení s 30 snímky za vteřinu, avšak zde je jasný neduh v podobě roztřeseného obrazu. Lepší je tak natáčet ve 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu.

Nubia Redmagic 9 Pro (testovací video) – 8K, 30 FPS

Zastavit se musíme u skryté čelní kamerky, která je pod displejem. I přes 16 megapixelů samozřejmě nedosahuje kvalit klasických viditelných fotoaparátů, ale výsledky přesto nejsou vyloženě špatné.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám pěkné snímky z hlavního snímače

slušný teleobjektiv

Nelíbilo se nám slabší fotky v noci

Software: čínské neduhy

Prostředí má pod palcem Android 14 a lehká nadstavba, která se nově více blíží klasickému Androidu. Nadále se však výrobce neubránil špatnému překladu v některých částech nastavení. Optimalizace je povedená a bezpečnostní záplaty jsou nyní platné k 1. březnu letošního roku.

Líbilo se nám svižnost systému

velké možnosti nastavení

Nelíbilo se nám některé části trpí špatnou lokalizací

Zhodnocení

Nubia Redmagic 9 Pro je telefonem, který dokáže zaujmout na první pohled. Ostře řezané hrany, průhledný vzhled a velký displej, který není nijak narušen. To jsou společně s extrémním výkonem přednosti. Máme zde však i nějaké nedostatky. V prvé řadě se telefon umí nepěkně přehřívat, navzdory aktivnímu chlazení. Zamrzí rovněž nedokonalé překlady do češtiny, nejistá softwarová podpora či méně kvalitní čelní kamerka, což je daň za to, že je pod displejem. Při ceně, která se na českém trhu blíží 30 tisícům Kč, ale i při evropské ceně nad 20 tisíci Kč, z toho vychází, že telefon má poměrně dost kompromisů. Zapomenout musíte na odolnost či bezdrátové nabíjení.

Konkurence

Pokud totiž chcete herní zařízení, nabízí se ASUS ROG Phone 8 Pro, jehož cena je nižší, má lépe vyřešen odvod tepla a nabízí také bohatší paletu příslušenství.

Zmínit lze například ještě Xiaomi 14 Ultra, které je je komplexněji vybaveno, nechybí třeba odolnost či bezdrátové nabíjení.

