Nudíte se? Mobilní hry vaši situaci spíše zhorší

Fotografie: Josue Ladoo Pelegrin, unsplash.com

Občas nudit se je normální. Problém nastane, když tento stav přeroste do chronického, intenzivního a zdánlivě nekonečného pocitu nudy, který může přerůstat v další patologické stavy, jako jsou například deprese. Jak zjistila studie University of Waterloo zveřejněná na eurekalert.org, za spoustu takových stavů si mohou lidé sami. A to zejména ti, kteří hledají únik od nudy v podobě stavu pojmenovaného jako „flow“, tedy naprosté ponoření do nějaké činnosti, kdy ztrácí pojem o čase a okolí.

Candy Crush.

Přesně takový požitek nabízejí i počítačové hry včetně těch mobilních. Průzkumu se účastnilo celkem 60 hráčů hry Candy Crush s úrovněmi 77 až 3 307. Ti měli hrát různě těžké herní výzvy. Posléze se jejich preference porovnaly s dotazníkovým šetřením a zjistilo se, že tzv. „únikáři“ pociťující silné záchvaty nudy se raději ponoří do obtížných úrovní. Ty u nich dokáží lépe navodit onen „flow“ pocit.

Takové zvládání nudy je však kontraproduktivní. Autor studie, Michael Dixon to komentoval: „Ti, kteří hrají, aby unikli, zažívají větší „flow“ a pozitivní afekt než ostatní hráči, což vytváří cyklus hraní videoher pro zlepšení depresivní nálady. To je maladaptivní, protože to sice zlepšuje náladu, ale zároveň zvyšuje nutkání hrát dál. Příliš dlouhé hraní může vést k závislosti, a to znamená, že zbývá méně času na jiné zdravější aktivity. To může ve skutečnosti zvýšit vaši depresi.“