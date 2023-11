Vybavený a levný Samsung? Chystá se Galaxy A15 s NFC i Androidem 14

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung nepřipravuje pouze vlajkovou řadu Galaxy S24, ale rovněž telefony z opačného spektra. Důkazem budiž chystaný Samsung Galaxy A15 4G, o kterém informuje mysmartprice.com. Dozvídáme se, že půjde o poměrně překvapivě dobře vybavený základní smartphone. Je možné, že se Samsung chce přeci jen více prosadit a lépe konkurovat čínským výrobcům, kteří zpravidla nabízí zajímavou výbavu v kombinaci s agresivní cenou. Čím konkrétně tedy má Galaxy A15 4G lákat?

Pravděpodobná podoba Galaxy A15

V prvé řadě byl prozrazen procesor, kterým bude Helio G99 ve spolupráci se 4GB RAM. Hodnota to není kdovíjak vysoká, avšak je možné, že Samsung připraví více variant, protože i v současnosti již u cenově dostupnějších modelů nabízí 6GB verze. Ohledně displeje informace nejsou, ale předpokládáme, že bude nasazen IPS/PLS panel. Prostředí obstará Android 14. Zde v případě jihokorejského výrobce nejde o velké překvapení, neboť například hodlá do konce roku aktualizovat přes 30 modelů na nejnovější systému od Googlu. Nad Androidem bude pak v noci bdít i nadstavba One UI 6.

Mobil zvládne pracovat se dvěma nanoSIM a podporuje NFC, což znamená, že s ním i bezkontaktně zaplatíte. Jak již název napovídá, maximem jsou sítě 4G, ale pravděpodobně se dočkáme i 5G verze, stejně jako letos. Chybět nebude ani podpora paměťových karet. Příjemným překvapením je 25W drátové nabíjení, které je spíše pravidlem pro dražší Samsungy. Sice nejde o závratnou rychlost nabíjení, ale mezi cenově dostupnějšími mobily jde o slušný průměr.

Další informace nejsou v tuto chvíli známé, což bohužel platí i pro možný termín oficiálního představení.