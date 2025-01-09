Den představení mobilní legendy: Nokia 3310 slaví 25 let

Mobilní telefon se stal v posledních zhruba třech desítkách let neodmyslitelnou součástí našich životů. Zpočátku nám pomáhal spojovat s lidmi, posléze nahradil hudební přehrávač, fotoaparát, internetové zařízení, peněženku a mnohdy i klíče od domova či vozidla. S trochou nadsázky lze říci, že dnes vám v kapse stačí mobil a nic dalšího nepotřebujete.
Každý z nás pak na nějakém telefonu začínal. Pakliže jste stihli naprostý start mobilů v České republice ze začátku 90. let, případně výrazný nástup na přelomu století, jistě se do vaší paměti nesmazatelně vryla Nokia 3310. Pro někoho legenda všech legend, jeden z nejprodávanějších mobilů na světě, který jste buď sami vlastnili, chtěli, nebo ho alespoň měl někdo ve vašem okolí. Jelikož byla Nokia 3310 světu oficiálně představena 1. září, uplynulo od té doby na den přesně už 25 let.
Mazání SMS zpráv bylo na denním pořádku.
V tehdejším světě mobilních telefonů šlo o překvapivě zajímavý telefon, který kladl důraz na to, aby dobře vypadal. V prvé řadě měl integrovanou anténu, byť nešlo o přelomovou věc a nabídla ji třeba i předchůdkyně 3210. Dále nabízel příjemné rozměry, výměnné kryty či neskutečně pohodlnou klávesnici. Plastová tlačítka přímo vybízela k tvorbě SMS. Nikomu ani nevadilo, že chyběla paměť pro zprávy, a vy jste tak museli, pokud jste zrovna neměli Oskara, vystačit s prostorem pro pouhých 10 SMS na SIM kartě. Mazání zpráv tak bylo na denním pořádku.
Na svou dobu dokázala Nokia 3310 oslovit i displejem. Byl docela velký a grafický, čehož navíc Nokia patřičně využívala. Hlavní menu nabízelo grafické animace, na hlavní displej jste si mohli umístit stylové logo, obrázky se objevovaly v kontaktech i SMS zprávách. Na displeji se také skvěle vyjímaly hry. K dispozici byly hned čtyři, z nichž nejpopulárnější je bezpochyby Had ve druhé generaci a vesmírná střílečka Space Impact. Do Nokie 3310 jste si kromě obrázků mohli stahovat i nové vyzváněcí melodie, co naplat že pouze monotónní. Na druhou stranu, značná část uživatelů stejně nedala dopustit na legendární Nokia Tune.
Obliba Nokie 3310 však nepramenila jen z líbivých melodií, hezkých obrázků a zábavných her. Zaujala robustní konstrukcí, byť byla jen plastová. Jenže jakýkoliv pád skončil buď zcela bez následků, nebo tak, že se mobil rozletěl na tři kousky: baterii, zadní kryt a zbytek telefonu. Vše jste během pár vteřin složili a ikonickým velkým horním tlačítkem jste zařízení opět uvedli do provozu.
Do paměti uživatelů mobilních telefonů se 3310 zapsala i dobrou výdrží baterie. V základu přitom byla vybavena 720mAh baterií typu NiMH. Ty trpěly paměťovým efektem a pro co nejdelší životnost je bylo nutné nabíjet, až ve chvíli, kdy to skutečně vyžadovaly. Do Nokie 3310 se však dostala i spousta jiných baterií, později finský výrobce produkoval i silnější Li-Ion články, které již bylo možné nabíjet libovolně. Výsledná výdrž běžně stoupala nad jeden týden.
Do dnešních dní Nokii 3310 používají stovky lidí.
Zatímco v dnešní době se mobily vyrábí zpravidla rok, dříve jim velký úspěch mohl zajistit výrazně delší život. Nokia 3310 se tak vyráběla celé 3 roky a celosvětově se ji prodalo 126 miliónů kusů, alespoň dle informací deníku The Telegraph. Řadí ji to mezi nejprodávanější mobily v celé historii. Dlouhá doba výroby a potažmo prodeje, který v roce 2000 startoval na ceně kolem 10 tisíc korun a v roce 2003 končil v doprodeji za necelé 4 tisíce korun, zajistila, že jsme na Nokii 3310 nikdy nezapomněli, a to ani po 25 letech.
V neposlední řadě lze jako důkaz toho, že jde skutečně o nezapomenutelnou legendu zmínit, že do dnešních dní se najdou stovky lidí, kteří Nokii 3310 nadále aktivně používají. například v roce 2024, tedy loni, bylo v síti Vodafone aktivně využíváno 1 300 kusů Nokie 3310. Tito uživatelé oceňují zřejmě dlouhou výdrž a jednoduché ovládání. Čas od času jen pořídí novou baterii a telefon funguje dále spolehlivě dále.
Nokia 3310
|Rozměry
|113 × 48 × 22 mm, 133 g
|Displej
|monochromatický, 1,5" (84 × 48 px)
|Fotoaparát
|Procesor
|Paměť
|úložiště: 0 B, ne
|Akumulátor
|720 mAh