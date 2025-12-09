Nokia se vrací, ale ne s mobily, nýbrž taktickými komunikačními zařízeními

Odolnost původních telefonů Nokia (nokia.com) prodávaných na přelomu tisíciletí byla doslova legendární. I když se nehonosily luxusními materiály nebo certifikacemi, každý zažit nebo slyšel o telefonech, které vypadly z okna nebo je přejelo auto, aniž by to narušilo jejich funkčnost.
Zdá se, že na tuto pověst bude chtít finský výrobce navázat. Už příští jaro má skončit licence značky pro HMD Global a vypadá to, že ani poté nepřestanou komunikační zařízení této značky existovat. Postará se o ta například nově představený Nokia Mission-Safe Phone .
Na první pohled vypadá jako běžný smartphone z doby před lety, kdy se rámečky kolem displeje neměřily na milimetry. 6,2palcový displej kryje sklo Victus 2 a nemůže chybět zvýšená odolnost IP68 a MIL-STD810H. Dále ve výbavě najdeme 50Mpx fotoaparát s laserovým ostřením anebo baterii o kapacitě 4500 mAh. To vše váží kvůli masivnímu kovovému rámu 270 gramů. Přístroj je k dispozici ve dvou dalších verzích, Nokia Mission-Safe Pro Phone a Nokia Mission-Safe Ultra Phone, které ale Nokia ve svém tiskovém oznámení nijak blíže nespecifikuje.
I kdyby vás takové parametry zaujaly, nejspíše máte jako běžný zákazník smůlu. Nokia telefon představuje jako pomocníka pro profesionály v oblasti obrany a veřejné bezpečnosti. Tomu má odpovídat i posílení zabezpečení softwaru (například až sedmiletá podpora dodávání bezpečnostních záplat) a integrity výrobního řetězce. Jinými slovy, je možné, že se s tímto modelem bude Nokia snažit vyhrát veřejné zakázky armád po celé Evropě, které teď mají k utrácení nejvíce peněz od konce studené války.
Zatímco u telefonu můžeme alespoň doufat, jestli se nezačne vyrábět i jeho „civilní verze“, druhá novinka je spíše pro zajímavost: taktické rádio Banshee 5G, funguje jako odolná, přenosná mobilní síť v krabici je navržena pro rychlé nastavení, silné zabezpečení a snadný transport. Díky technologii 5G nabízí větší šířku pásma, vyšší rychlost a nižší latenci, takže komunikace je spolehlivější i v náročných podmínkách. Tato vysílačka Banshee poskytuje týmům výkonnou taktickou síť kdekoli je potřeba, což umožňuje okamžitou koordinaci, rychlé sdílení dat a lepší přehled o situaci v terénu.