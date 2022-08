Vodafone má nový studentský tarif, který stojí méně než 300 korun

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vodafone dosud studentům nabízel dva #jetovtobě tarify: za pouhých 599 korun měsíčně neomezený objem dat, volání i SMS a za 499 korun podobný tarif s 15 GB dat. Na základě nedávné analýzy se však rozhodl zařadit třetí, cenově ještě dostupnější studentský tarif. Novinka odráží čerstvé údaje z výzkumu Vodafonu, kde paušální tarif s menším objemem dat a zároveň i cenou rezonoval.

„Výsledky posledních výzkumů nám ukázaly poměrně rozsáhlou skupinu zákazníků, kteří by ocenili menší datové objemy a cenově co nejdostupnější tarif. Patří k nim zejména studenti, kteří se snaží osamostatnit od rodičů a začínají řešit své vlastní finance, nebo rodiče žáků středních škol, kteří v aktuální těžké době řeší napnutý rozpočet,“ říká Simona Lišková, ředitelka marketingu Vodafonu.

„Proto jsme nabídku #jetovtobě v srpnu rozšířili o plnohodnotný a bezkonkurenční tarif s parametry, které uvedené potřeby zákazníků splňují,“ dodává.

K mání za 299 korun měsíčně jsou tak 3 GB dat, neomezené SMS a 250 minut volání do všech sítí, viz přehled na oficiálních stránkách operátora vodafone.cz. Majitelé tarifu mohou být stále na příjmu a zároveň využívat potřebné online služby. Podmínkou pro koupi nabídky #jetovtobě je platný studentský průkaz ISIC. Ten si může pořídit každý, kdo chodí do školy a je mu 6 až 26 let, zkrátka ještě neoslavil 27. narozeniny.