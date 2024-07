Vlajkově tenké, přesto s neuvěřitelnou výdrží. Testujeme Vivo V40 s optikou Zeiss

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Řada Vivo V40 je skutečně bohatá a kromě dříve zrecenzovaných modelů Vivo V40 SE a Viva V40 Lite obsahuje také velmi zajímavě vybavený model Vivo V40, který právě testujeme. Novinka okamžitě po vybalení zaujme designem, a ještě více pak při pohledu do specifikací, kde spatříme nevídaně velkou kapacitu baterie, kterou se výrobci podařilo vměstnat do velmi tenkého těla. Jaké jsou naše první dojmy a co dalšího nás zaujalo?

Obsah balení: bez adaptéru, zato s pouzdrem

V návaznosti na environmentální trend, potažmo plány EU, se v balení nového Vivo V40 již nedočkáme napájecího adaptéru. Výrobce přitom u tohoto modelu podporuje až 80W (drátové) nabíjení. Podobně jako u Vivo V40 SE je však díky podpoře standardu Power Delivery možné použít jakýkoliv (PD kompatibilní) adaptér pro co nejvýkonnější nabíjení. Nejedná se tedy o čistě proprietární technologii výrobce, což chválíme. V tenké krabičce se každopádně našlo místo pro USB-A/USB-C kabel a silikonové pouzdro, které barevně ladí a hlavně dokonale padne.

Design a odolnost, který si necháme líbit

Vivo V40 nás ihned po vybalení oslovilo svým designem, ať už díky nasazení námi oblíbené fialové barvy v provedení (Nebula Purple) či příjemnými rozměry 164,16 × 74,93 × 7,58 milimetrů. Novinka dokonale padne do dlaně, úroveň zaoblení okrajů je tak akorát a skleněná záda mají praktickou matnou povrchovou úpravu, díky níž se není třeba obávat nevzhledných otisků. Za zmínku stojí rovněž design fotomodulu, který příliš nevystupuje nad okolní povrch. Zde si rovněž můžeme všimnout loga společnosti Zeiss, která s Vivem na tomto modelu spolupracovala.

Výrobce nasadil 50Mpx primární snímač o velikosti 1/1,55", clonou f/1.9, fázovým ostřením i optickou stabilizací, ale také 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením a rozsahem 119 stupňů. Za zmínku stojí rovněž 50Mpx selfie kamerka s automatickým ostřením a clonou f/2.0.

Další předností novinky je regulérní vlajková odolnost dle IP68, což znamená, že si Vivo V40 poradí s prachem, ale také ponořením pod vodu.

Nadprůměrně velká baterie

Jedním z hlavních taháků Vivo V40 je baterie o kapacitě 5 500 mAh, což je nadprůměrná hodnota, s níž se obvykle nesetkáme ani u vlajkových telefonů. Zejména se zohledněním již zmíněné tloušťky 7,58 milimetrů a hmotnosti 190 gramů se jedná o působivou ukázku toho, že i do relativně lehkého a tenkého smartphonu lze vměstnat skutečně velkou baterii. S 80W nabíjením výrobce slibuje schopnost nabít zcela vybitý telefon do 100 % za méně než 50 minut, což pro vás otestujeme.

Pokud vás o Vivo V40 cokoliv zajímá, neváhejte pokládat dotazy do komentářů pod článkem. Odpověď najdete v připravované recenzi nebo přímo zde v komentářích.