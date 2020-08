Samsung Galaxy S20+ získává One UI 2.5. Vyzkoušeli jsme bezdrátový režim DeX

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung začátkem srpna představil Galaxy Note20 Ultra a Galaxy Note20. Jako první telefony prezentovaly novou nadstavbu One UI 2.5, která přináší několik nových funkcí. Mezi nimi vyčnívá možnost bezdrátově využívat režim DeX s vaší Samsung televizí. Nepotřebujete tedy žádné kabely, pouze telefon, novou televizi a Wi-Fi.

Na které modely One UI 2.5 zamíří?

Formou aktualizace se nadstavba One UI 2.5 postupem času dostane na: Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note10+, Galaxy Note10, Galaxy Note10 Lite, Galaxy S9+, Galaxy S9 a Galaxy Note9. Je hezké vidět, že Samsung myslí i na více než 2 roky staré kousky.

Jaké jsou novinky?

Aktualizace na One UI 2.5 přináší dílčí změny v prostředí telefonu. Žádného radikálního zásahu se však nemusíte obávat a nebudete se muset učit, kde se co opět nachází. Mezi výraznou novinku patří Pro režim při nahrávání videa. Ten vám přináší například širší možnosti různého nastavení. Nově lze nahrávat videa s poměrem stran 21:9 i v 8K rozlišení, přibyl přesnější posuvník pro využívání zoomu u natáčení videa a vhod přijde také konkrétní výběr právě aktivního mikrofonu.

Nově lze například nahrávat 8K video s poměrem stran 21:9

Další inovace se dotkla klávesnice od Samsungu. Výrobce přidal nové možnosti – například lze přímo skrze klávesnici okamžitě vyhledávat na YouTube, získat odkaz a ten umístit do textu, přesně tam, kde potřebujete. V horizontálním režimu lze nově klávesnici rozdělit na dvě části, což může vylepšit pohodlí při zadání textu.

Bezdrátový DeX

Aktualizace na One UI 2.5 nám již dorazila na Samsung Galaxy S20+, což znamená jediné. Mohli jsme vyzkoušet zřejmě nejvýznamnější novinku, kterou je režim DeX v bezdrátové formě. Tato funkce byla tedy po několik týdnů exkluzivní pro řadu Galaxy Note20, ale od konce srpna k ní mají přístup i majitelé přístrojů řady Galaxy S20. Podmínkou pro využití je nejen Wi-Fi, ale také chytrá televize Samsung z roku 2019 a novější. My jsme pro potřeby testu využili nový model The Serif.

Spuštění bezdrátového režimu DeX

Pro aktivací bezdrátového režimu DeX stačí na telefonu stáhnout horní lištu, kliknout na tlačítko DeX a v seznamu dostupných zařízení vybrat právě vaši televizi. Následně vše potvrdíte přímo na televizi a během několika málo vteřin dojde ke spuštění režimu DeX, jak jej můžete znát z dřívějška, kdy ke všemu byl potřeba kabel.

Podoba bezdrátového režimu DeX

K ovládání na televizi slouží touchpad přímo na displeji telefonu, který podporuje i gesta, tedy například dvěma prsty lze posouvat webovou stránku, případě přibližovat obsah gestem pinch-to-zoom. Vše běhá velmi svižně a aplikace nabíhají okamžitě. Není problém ani přehrávat videa přímo z telefonu. Aplikace, které nepodporují režim DeX, se zpravidla otevřou pouze v malém náhledu, což není příliš praktické. Pokud si však aktivujete testovací funkci skrze Laboratoř Dex (najdete ji v hlavním menu režimu DeX), lze i nepodporované aplikace výrazně zvětšit. Stanou se tak dobře čitelné i na televizi, kterou sledujete z větší dálky.

Aktualizaci s nadstavbou One UI 2.5 dostává řada Galaxy S20 v těchto dnech. Na starší modely zmíněné výše se bude šířit postupně, přesný časový harmonogram Samsung nezveřejnil. Samotná aktualizace je poměrně velká, v našem případě šlo o zhruba 1GB balíček, který doporučujeme stahovat skrze Wi-Fi. Proces aktualizace trvá o něco déle než u běžných měsíčních aktualizací a vyhraďte si proto minimálně 15 minut na update, během kterého nebudete moci využívat telefon.

Srpnová aktualizace Samsungu Galaxy S20+ na One UI 2.5