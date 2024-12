AI promluví i do zvuku. Co s ní půjde dělat v prostředí One UI 7.1 od Samsungu?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz Umělá inteligence například odstraní ruchy okolí při záznamu videa

Ve hře je exkluzivita pro řadu Galaxy S25 Samsung začátkem tohoto měsíce vypustil prostředí One UI 7.0 Beta, které by se zhruba od ledna mělo dostávat na první modely jihokorejského výrobce. V přípravě je však už i další dílčí verze s označením One UI 7.1, o které se zmiňuje informátor Ice Universe na sociální síti Weibo. Podstatnou novinkou je funkce AI Audio Eraser. Na celou obrazovku Nastavení funkce AI Audio Eraser V praxi má nová funkce fungovat tak, že dokáže eliminovat nežádoucí zvuky na nahraném videu. Například silný vítr či ruch silné dopravy v okolí. Umělá inteligence dokáže jednotlivé zvuky rozpoznat a například nabídne možnost zvýšit hlasitost lidí, které zrovna nahráváte, tak, aby jim bylo lépe rozumět. Různé zvuky mají jít upravovat zvlášť, přesně tak, jak budete potřebovat. Přečtěte si také Samsung vydává uživatelské rozhraní One UI 7 Beta. Co je nového? V tuto chvíli je velmi předčasné odhadovat, kdy One UI 7.1 dorazí. Zřejmě až v průběhu roku 2025. Nelze nezmínit, že funkci AI Audio Eraser může Samsung vyhradit pouze pro řadu Galaxy S25 a starší modely bohužel ostrouhají. Nic z toho však zatím není potvrzené.