Samsung vám dovolí deaktivovat jednu otravnou věc. Stačí mít nové One UI 7

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud používáte mobilní telefony Samsung už nějaký ten čas, je poměrně pravděpodobné, že jste narazili na celou řadu úsporných opatření, která mají za úkol prodloužit životnost baterie, a to klidně i na poslední chvíli. Jedno z nich provede drastické snížení jasu displeje, jakmile klesne kapacita baterie na 5 %.

Jas displeje se vždy sníží na absolutní minimum, kdy na samotném displeji takřka nic nevidíte. Jste-li zrovna venku, nevidíte vůbec nic. Řešením je poslepu stáhnout lištu a najít zde regulaci jasu a opět si manuálně jas navýšit, když například potřebujete nouzově použít i téměř vybitý mobil.

Právě ono slepé ovládání bylo na celé této věci nejvíce otravné. Současně s tím, že ke změně došlo okamžitě při dosažení 5% stavu baterie, aniž by vás telefon ještě alespoň krátce varoval. Naštěstí přichází kýžená změna, a to společně s One UI 7. Nejnovější nadstavba, kterou nyní testujeme na nových modelech Samsung řady Galaxy S25, umožňuje deaktivaci automatického ztlumení obrazovky při 5 a méně procentech baterie.

Dle očekávání tuto volbu najdete v Nastavení a dále v položce Baterie. Doufejme, že tato možnost se dostane i do dalších modelů, které v následujících týdnech a měsících obdrží aktualizaci právě s nadstavbou One UI 7.