Větší displeje, tenčí tělo. Chystá se Samsung Galaxy Z Fold Special Edition?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung dlouhodobě platí za nejaktivnějšího výrobce telefonů se skládací konstrukcí. Poslední dobou se však zdá, jako by mu lehce docházel dech. První vícenásobnou skládačku představil Huawei, v oblasti tenkosti konstrukce pak vede Honor. Na druhou stranu, jen telefony Samsung se chlubí vyšší odolností proti prachu, alespoň prozatím.

V tuto chvíli se totiž spekuluje o novém zařízení, které se má jmenovat Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition, nebo Galaxy Z Fold Special Edition. Není zcela zřejmé, který název je ten pravý. Na každý pád, i přes možnou shodu se jménem již prodávaného modelu, se má jednat do značné míry o odlišný mobil. Hovoří se o větších displejích. Vnitřní ohebný panel by měl mít 8" úhlopříčku, venkovní displej má úhlopříčku 6,5". Zásadní má být tloušťka 10,6 milimetru. Samsung by sice nebořil rekordy, ale přiblížil by se nejtenčím konkurentům.

Looks like T-store (a Korean retailer) has updated the preorder dates for the Galaxy Z Fold6 Special Edition, basically confirmed a late October launch. pic.twitter.com/2M4II9eae3 — sawtooth special edition (@negativeonehero) September 30, 2024

Zajímavě vypadá také vylepšený hlavní fotoaparát, který by nabídl rovnou 200 megapixelů. Dle uniklého jihokorejského letáku by měly předobjednávky na nový model začít již 18. října a o týden později by měl začít běžný prodej. Brzy bychom se tak měli dočkat oficiálního představení. Bohužel se předpokládá, že Galaxy Z Fold Special Edition bude prodáván jen na jihokorejském a čínském trhu.