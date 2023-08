Veletrh IFA 2023 je za dveřmi. Podívejte se, na co se můžeme těšit

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Po roce se opět přiblížil berlínský veletrh IFA, na kterém již tradičně nebude chybět několik předních výrobců a samozřejmě ani redakce mobilenet.cz, která vám bude zprostředkovávat čerstvé novinky přímo z německé metropole. Veletrh se koná od 1. do 5. září, avšak některé novinky a tiskové konference proběhnou již o den dříve. Na co konkrétně se můžeme podle nejrůznějších úniku a informací od samotných výrobců těšit?

Honor

Prezentace čínského výrobce Honor na veletrhu IFA 2022 se dočkáme již 1. září od 10:00 hodin a zdá se, že pro nás chystá opravdu mnoho novinek. Dle teaseru se zdá, že půjde o ohebné zařízení. Spekuluje se ale o možnosti, že výrobce přiveze více než jednu novinku. Mohlo by dojít na dvě ohebná zařízení, z nichž jedno má být oblíbené véčkové konstrukce.

Nokia

Veletrhu IFA se bude již tradičně účastnit společnost HMD Global, která produkuje telefony pod značkou Nokia. V tomto případě však nejsou k dispozici vůbec řádné konkrétní informace a je otázkou, zda bude výrobce pouze prezentovat již známé letošní modely, nebo nás překvapí novým telefonem či tabletem. V tuto chvíli není stanoven ani konkrétní termín tiskové konference.

Samsung

Klíčový evropský veletrh spotřební elektroniky si nenechá ujít ani Samsung. Jihokorejský výrobce se však o pozornost, stejně jako mnozí další, nerad dělí a zástup zásadních novinek představil již na konci července. Šlo kupříkladu o ohebný Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. V Berlíně se Samsung ta zřejmě zaměří na ostatní druhy elektroniky, jako jsou například chytré televize. Můžeme si však zaspekulovat a říci, že velkým překvapením by byla premiéra dlouho očekávaného telefonu Galaxy S23 FE.

Sony

Na veletrhu IFA 2023 se objeví také Sony, další tradiční účastník této akce. Jeho akce je plánována na 31. srpna od 15:00 hodin, avšak je otázkou, co by japonský výrobce měl odhalit. Nabízí se Xperia 5 V, avšak v jejím případě bylo oficiálně potvrzeno odhalení až o den později, tedy 1. září, a to mimo berlínský veletrh. Bude tak zajímavé sledovat, zda novinku alespoň přiveze na svůj veletržní stánek. Na každý pád se tento týden dočkáme nového modelu kompaktních rozměrů se dvěma zadními fotoaparáty a 3,5mm jackem.

Ostatní

Letošní ročník veletrhu IFA je, co se týče nadějí na novinky, spíše slabší. Mnoho výrobců pořádá tiskové konference separátně tak, aby se o pozornost nemuseli dělit s konkurencí. Přesto by se na veletrhu mělo objevit ještě několik dalších předních výrobců, u kterých nelze zcela vyloučit představení novinek. Ve hře je zejména ASUS, který v loňském roce překvapil prezentací velkého ohebného notebooku ZenBook 17 Fold a který by mohl ukázat další produkty této řady s ohebným displejem. Objevit by se mohl také Huawei, v jehož případě se spekuluje o představení telefonu s podporou 5G, což by bylo po několika letech vůbec poprvé.