Český výrobce příslušenství Fixed nám na veletrhu IFA ukázal budoucnost pouzder

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na mobilenet.cz čas od času testujeme rovněž nejrůznější příslušenství pro mobilní telefony. Renomovaným výrobcem v tomto segmentu je bezpochyby i prostějovský Fixed, který měl letos zároveň největší (českou) expozici na veletrhu IFA 2023. Právě stánek společnosti Fixed jsme navštívili a mimo jiné se dozvěděli o zajímavém environmentálním projektu, který se týká ochranných pouzder na telefony.

Od držáku přes adaptéry až po chytré karty

Pokud se ve výrobcích značky Fixed zatím příliš neorientujete, vězte, že má tento český výrobce ve svém portófliu téměř vše, na co lze jen pomyslet. Na své si přijdou zákazníci, kteří si chtějí pořídit ochranné pouzdro, ochranné sklo, držák do auta (i na motorku či kolo), ale třeba i ti, co mají zájem o powerbanku či výkonný adaptér. Nás například zaujal připravovaný projekt chytré karty, kterou snadno schováte do peněženky.

Tato tenká karta v sobě ukrývá čipy pro vyhledávání, je tedy alternativou chytrého přívěsku, avšak ve značně tenčím provedení. Její nabíjení probíhá bezdrátově skrze standard Qi, tudíž ji stačí položit na kompatibilní bezdrátovou nabíjecí podložku, stejně tak se chlubí odolností dle IP67. Zjevně největší výhodou je však možnost integrace do služby Find My společnosti Apple. Dodejme, že tuto „licenci“ od Applu je přitom velmi náročné získat.

Druhý život pro pouzdra

Zpět však k environmentálnímu projektu spojenému s ochrannými pouzdry. Zřejmě každý někdy na telefonu nosil průhledné plastové pouzdro, jež představuje jakousi základní ochranu, která zároveň dává na odiv design zařízení. Takováto pouzdra se postupem času mohou zašpinit, což vede uživatele k tomu si pořídit pouzdro nové a starého se zbavit. Stejně tak se může stát, vzhledem k velkým skladovým zásobám Fixed, kdy mají v nabídce pouzdra i pro méně oblíbené modely smartphonů, že se zkrátka všechna pouzdra neprodají.

Výrobce Fixed proto přišel s chytrým řešením, jak takováto pouzdra recyklovat a jinými slovy jim vdechnout druhý život a zároveň méně zatěžovat přírodu. Přímo v České republice totiž použitá průhledná pouzdra zrecykluje, což má několik fází, kdy jednou z nich jsou i plastové „střepy“, které si můžete prohlédnout na obrázku. Výsledným produktem jsou každopádně nová ochranná pouzdra (stejné kvality jako z prvovýroby) vyrobená v ČR, což znamená, že se nemusela odnikud dovážet (většina těchto produktů se vyrábí v Číně, tudíž je environmentální zátěž spojená s logistikou poměrně velká), a podpoří se tak i česká ekonomika.

Projekt má být během několika měsíců spuštěn, při nákupu nového ochranného pouzdra tak rozhodně stojí za to přinejmenším zvážit, kterou značku pouzdra si pořídíte a jaký přístup k přírodě, ale v neposlední řadě i kterou ekonomiku, tak podpoříte.