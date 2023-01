Veletrh CES 2023 se vrací v plné síle. Na co se můžeme těšit?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

CES, který je vůbec největším veletrhem spotřební elektroniky na světě, je zpět v plné síle. Po loňské „digitální edici“ (kvůli pandemii koronaviru) tak otevře své brány návštěvníkům již 5. ledna v Las Vegas a naše redakce u toho nebude chybět. Kromě podrobného zpravodajství z veletrhu, které najdete nejen na mobilenet.cz, ale také na fdrive.cz a fzone.cz, se můžete těšit i na spoustu dodatečného obsahu na naši sociálních sítích.

Samsung

Samsung tradičně chystá představení nové řady Galaxy S až na samostatnou akci Galaxy Unpacked, která se obvykle koná v průběhu února. Neznamená to však, že by na veletrhu CES 2023 neměl co ukázat. Podle dostupných informací se můžeme těšit především na prezentaci vývoje v oblasti ohebných panelů, údajně výrobce představí první ohebný a zároveň natahovací OLED panel. Kromě výše zmíněného lze očekávat zaměření na chytrou domácnost v rámci ekosystému SmartThings, v rámci níž najdeme například ledničky, robotické vysavače a další chytré spotřebiče. Tisková konference proběhne dle informací dostupných na samsung.com již 4. ledna ve 23:00 SEČ.

Sony

S velkou pravděpodobností lze očekávat, že se Sony na veletrhu CES 2023 bude soustředit na druhou generaci svého VR headsetu s označením PlayStation VR2, který nabídne podstatně vylepšenou vizuální kvalitu i špičkovou haptickou odezvu a na trh dorazí v únoru letošního roku. Kromě toho se spekuluje o bližším představení spolupráce mezi Sony a Hondou za účelem výroby elektromobilu. K představení by mělo dojít 5. ledna 2023 ve 2:00 SEČ

ASUS

Nástupce povedeného ZenFonu 9 se na veletrhu CES 2023 s takřka naprostou jistotou nedočkáme, můžeme se však bezpochyby těšit na ukázku nových notebooků. Spekuluje se o představení nové technologie 3D displejů právě u notebooků, která by měla revolucionizovat jejich používání.

Lenovo + Motorola

Čínský výrobce Lenovo odhalil již několik novinek v druhé polovině prosince minulého roku, očekává se však, že to nebude vše. Podle četných úniků na Twitteru se můžeme těšit na zajímavě vypadající modulární řešení v podobě 4K webkamery či LTE modemu. Zajímavě však vypadá také Project Chronos pro snímání pohybů uživatele či Lenovo Tab Extreme. Specialitou je pak ThinkPhone by Motorola, jenž má přinést dobře známý ThinkPad design a funkce do světa smartphonů. Tisková konference by měla proběhnout 5. ledna.

TCL

Tisková konference společnosti TCL proběhne již 4. ledna ve 22:00 SEČ a podle všeho se můžeme těšit na ukázku nových technologií displejů, ale také brýlí pro rozšířenou či virtuální realitu. TCL na veletrhu CES tradičně představuje i novou řadu smartphonů, k čemuž pravděpodobně dojde i letos.

HTC

Společnost HTC by mohla představit nový AR/VR headset, který by měl mít nízkou hmotnost, postrádat kabely a na jedno plné nabití zprostředkovat až dvouhodinovou výdrž.