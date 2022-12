Samsung údajně připravuje notebook s obřím ohebným displejem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsungu vděčíme za masovou popularizaci ohebných smartphonů, které jsou už nyní relativně cenově dostupné a v příštím roce lze očekávat představení ještě většího počtu skládaček, než tomu bylo letos. Ohebné panely však podle ASUSu či Lenova nepatří jen do smartphonů, ale také do notebooků, a podle sammobile.com podobně smýšlí i Samsung.

Údajně by mohl v příštím roce představit notebook s 17,3" ohebným OLED panelem, který se dá složit na polovinu, kdy každá z polovin by nabídla 13,3". Jedna část by tak zastupovala regulérní displej, druhá by mohla fungovat jako (dotyková) klávesnice podobně, jako tomu je právě u ASUSu ZenBook 17 Fold OLED.