Přišlo vám toto upozornění s ikonkou viru? Nemusíte panikařit

Oznámení s červenou ikonkou viru a textem „Oznámení o možném kontaktu“ (Android) nebo „Zaznamenání kontaktů“ (iOS), které se může zobrazovat v oznamovacím centru, neznamená, že jste přišli do rizikového kontaktu s osobou nakaženou koronavirem.

Jak je zobrazeno v příspěvku výše, který pochází přímo od tvůrců aplikace eRouška, červená ikonka viru a text „Oznámení o možném kontaktu“ (Android) nebo „Zaznamenání kontaktů“ (iOS) jsou jen systémová oznámení, na která nemá eRouška vliv. Jak vypadá notifikace na rizikový kontakt z eRoušky též vidíte výše. Pokud u vás k rizikovému kontaktu dojde, vždy o něm navíc budete informováni také přímo v aplikaci – jak lze vidět níže.

Chcete vidět jak to vypadá? Já to teda vidět nechtěl, ale když už jsem to viděl, tak to ukážu. pic.twitter.com/XFcLCTueQH