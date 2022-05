Vědci vyvíjejí fólii na displej, která zrychlí jeho reakce

Fotografie: Timothy Muza, unsplash.com

Když se dotknete displeje, máte pocit, že se vaše pohyby prakticky okamžitě projeví na dění na obrazovce. Tak jednoduché to ale není – nějakou dobu zabere čtení a zpracování signálu, takže reakční doba dotykového displeje u dnešních telefonů je něco kolem 80 milisekund. Je to sice méně než bezděčné mrknutí, které trvá asi 100 milisekund, ale pořád je to hodně. Zeptejte se například hráčů on-line her.

I při běžném používání to má význam, protože se tento čas přičítá k dalším zpožděním vznikajícím v operačním systému nebo v aplikacích, výsledkem pak může nepříliš příjemný zážitek. Skupina vědců proto na figlab.com popisuje, jak tento čas zkrátit poměrně originálním způsobem – pomocí fólie na displeji. Tento prostředek si obvykle asociujeme s ochranou zobrazovací jednotky, které může jeho dotykové vlastnosti často i zhoršit. Tady je tomu naopak.

Myšlenka spočívá v tom, že celá fólie je pokryta sítí jemných výstupků. Tyto hrbolky měří pouhých 5 mikronů, což znamená, že jsou pro lidské oko prakticky neviditelné. Při pohybu prstu (nebo stylusu) vznikají velmi jemné akustické vibrace, které může zachytit mikrofon telefonu. Na základě těchto vibrací a v kombinaci se softwarem se pak telefon snaží určit a předpovědět, kde se pohybuje špička vašeho prstu nebo stylusu, podle čehož se aktualizuje uživatelské rozhraní. Na základě jejich testů se při použití tohoto chrániče obrazovky skutečně snížila latence na 28 ms a vnímaná latence na 16 ms.

Časy jsou to opravdu působivé, i když stále jde o laboratorní výsledky. Taková fólie se do prodeje nejspiše nedostane, ale podobné myšlenky mohou zužitkovat samotní výrobci při návrhu dalších generací dotykových displejů.