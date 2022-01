Ve Wear OS se objeví speciální nastavení pro leváky

Většině lidí se to může zdát jako malicherný problém, ale zhruba desetina populace má dominantní levou ruku. To znamená, že hodinky by takoví uživatelé měli nosit na pravé ruce a aby měli lépe dostupná tlačítka, otočí hodinky vzhůru nohama. Mohlo by se zdát, že displej chytrých hodinek je pro něco takového jako dělaný, ale opak je pravdou. Zatímco ve watchOS od Applu tuto funkcionalitu najdeme, ve Wear OS některým citelně chybí.

Lefties rejoice: Google will finally add an option to rotate the screen in Wear OS by 180°. If you wear your smartwatch on your right wrist, this may come in handy. https://t.co/lM1fEmahKQ



H/T Ultra_HR on Reddit pic.twitter.com/dZWXfeKLjf