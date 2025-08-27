Experti varují před hrozbami pro Android. Pozor na falešný Chrome

Analýza společnosti ESET za červenec ukazuje, že Android stále zůstává oblíbeným cílem kyberzločinců. Nejčastější hrozbou byl opět škodlivý kód Agent.MUY, který se maskuje za aplikaci Google Chrome. Ten útočníci využívají jako tzv. dropper, tedy prostředníka pro šíření dalších malwarů do zařízení obětí. „Primární destinací tohoto škodlivého kódu nadále zůstalo Španělsko a Portugalsko. České republice se v červenci spíše vyhýbal. Rozhodně je ale důležité, aby o něm uživatelé a uživatelky v Česku měli povědomí, protože zrovna kybernetické hrozby na platformě Android se poměrně dynamicky vyvíjejí a co platí jeden měsíc, může být ten další zase trochu jinak,“ vysvětluje Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET.
V České republice se tak červencovým „šampionem“ stal adware Andreed. Ten se šířil například ve falešných verzích hry GTA: Chinatown Wars nebo aplikacích s omalovánkami ze světa My Little Pony. V Česku tvořil až 30 % všech detekcí v EU, významně se objevil také v Německu, Polsku a Maďarsku. „S adwarem Andreed si mnoho uživatelů nedělá žádné starosti. Berou to tak, že je prostě jen obtěžuje vyskakovacími reklamními okny. Adware je nicméně zákeřný v tom, že dokáže také řadě dalších škodlivých kódů usnadnit cestu do zařízení. Ty přitom už nemusí vůbec být tak nevinné – například spyware,“ dodává Jirkal.
Třetí výraznou hrozbou byl malware Clicker.OZ, který útočníci vydávají za balíček ovladačů pro práci s multimediálními soubory. Uživatelé se s ním setkali i v Česku a na Slovensku. Kromě nuceného klikání na reklamy dokáže tento škodlivý kód zapínat a vypínat Wi-Fi nebo posílat útočníkům snímky obrazovky. Bezpečnostní experti doporučují, aby uživatelé stahovali aplikace výhradně z oficiálního Google Play. Méně známé obchody třetích stran či internetová fóra často totiž velmi často nabízejí právě rizikové verze populárních aplikací.
Nejčastější kybernetické hrozby pro platformu Android v zemích EU za červenec 2025:
- Android/TrojanDropper.Agent.MUY trojan (8,56 %)
- Android/Andreed trojan (4,21 %)
- Android/Clicker.OZ trojan (3,38 %)
- Android/Agent.FJL trojan (3,27 %)
- Android/Agent.EQD trojan (3,25 %)
- Android/Spy.Banker.BGB trojan (2,77 %)
- Android/TrojanDownloader.Agent.AYK trojan (2,61 %)
- Android/Spy.Banker.BCX trojan (2,58 %)
- Android/TrojanDropper.Agent.GKE trojan (2,49 %)
- Android/TrojanDropper.Agent.MVS trojan (2,32 %)