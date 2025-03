Úsvit velkých tabletů? Čínští výrobci chystají tři modely, je mezi nimi Xiaomi

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Xiaomi již představilo tablety Pad 7 a Pad 7 Pro, ale podle nejnovějších informací se chystá rozšířit svou nabídku o další zařízení s názvem Pad 7 Max. Tento tablet by měl disponovat 14" displejem a podporou rychlého nabíjení o výkonu 120 W. Očekává se, že půjde o vlajkový model vybavený špičkovým procesorem, přičemž některé spekulace naznačují použití procesoru Snapdragon 8 Elite. Šlo by tak o nasazení aktuálně stále nejvýkonnějšího procesoru v zařízeních s Androidem.

Velký tablet však nechystá pouze Xiaomi. Další čínští výrobci údajně pracují hned na dvou modelech s větším displejem. Uvádí to známý informátor říkající se Digital Chat Station na sociální síti Weibo (viz weibo.cn). První z nich by měl být vybaven 13" LCD displejem, procesorem Dimensity 9400 a podporou 66W nabíjení. Druhý model by měl nabídnout 13,2" obrazovku, čip Snapdragon 8 Elite a 80W rychlé nabíjení.

Tento trend naznačuje, že čínští výrobci se letos zaměřují na vývoj velkých vlajkových tabletů, a bude zajímavé sledovat, jak si tato zařízení povedou na trhu.