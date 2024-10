Herní tablet za dostupnou cenu? Redmi údajně pracuje na modelu se Snapdragonem 8

Fotografie: Xiaomi

Segment velkých tabletů by se mohl v brzkých měsících rozrůst o zajímavý počin vzniklý pod značkou Redmi od Xiaomi. Spekulace pramení z čínských zdrojů na sociální síti Weibo a tvrdí, že půjde o cenově dostupný tablet s velkým displejem, který má cílit na hráče.

V současnosti nejvybavenější tablet je Redmi Pad Pro

V této souvislosti se hovoří o tom, že výrobce nasadí procesor Qualcomm Snapdragon řady 8, avšak čekat model Gen 3 nebo snad Gen 4 prý nemáme. Xiaomi se přikloní buď k výrazně odlehčené verzi 8s Gen 3, případně staršímu Snapdragonu 8 Gen 2. Na každý pád i takové typy by měly přinést dostatek výkonu nejen pro práci, ale i na hraní různých her. Současně platí, že oproti stávajícím tabletům v řadě Redmi by se jednalo o nejvýkonnějšího zástupce.

V tuto chvíli je vše bohužel na úrovni spekulací bez žádných záchytných bodů. Kromě možného procesoru se zmiňuje pouze možný termín představení, který by měl být zkraje roku 2025