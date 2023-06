Ultimátní véčko s ohebným displejem. Přichází Motorola Razr 40 Ultra

Fotografie: Motorola

Razr je mezi mobilními telefony dobře zavedená značka, která napříč historií znamenala především zajímavá véčka. Ta se před pár lety přeorientovala na ohebný vnitřní displej a dnes jsme se dočkali uvedení nové generace, která celý segment posouvá o notný kus dále. Poprvé přichází hned dva modely. V tomto článku se podíváme na špičkově vybavenou Motorolu Razr 40 Ultra.

V celé historii řady Razr se Motorola snažila skloubit design a vybavenost. Ten opravdu ikonický „Razr design“ sice již vymizel, ale vyloženě smutnit nemusíme. Novinka se pyšní velmi tenkou konstrukcí, kdy tloušťka v zavřeném stavu činí 15,1 mm, po rozevřené jde dokonce jen o 6,99 mm. Razr 40 Ultra je tak nejtenčím véčkem s ohebným displejem.

Podstatné jsou především oba displeje. Ten vnitřní typu pOLED narostl na 6,9", má jemné Full HD+ rozlišení, poměr stran 22:9 a vysokou obnovovací frekvenci 165 Hz. Motorola přepracovala celý pant, který má na starost ohýbání, a ztenčila krycí sklíčko vnitřního displeje. Výsledkem má být nemačkající se povrch, který by po otevření měl být zcela hladký bez viditelných či hmatatelných přechodů.

S novou technologií Flex View lze novinku rozevřít takřka jakkoliv a využívat všechny myslitelné výhody z toho pramenící. Telefon tak můžete posadit, rozevřít do tvaru písmena A či jen rozevřít pod úhlem 45°, a lépe tak v některých okamžicích vidět na displej.

Venkovní displej se rozhodl obsadit takřka veškerý možný prostor čelní strany a pomyslně „obtéká“ kolem hlavních fotoaparátů. Opět jde o pOLED panel s 3,6", jemným rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Potěší rozhodně ochrana v podobě sklíčka Gorilla Glass 7.

Venkovní displej je svými rozměry předurčen k plnohodnotnému využívání a Motorola se na to náležitě připravila. Naprostou samozřejmostí je kompletní odpovídání na zprávy či zobrazení veškerých notifikací. To však zdaleka není vše. Připravila tzv. panely, na které lze umístit v podstatě cokoliv a pohodlně mezi nimi horizontálně procházet. Získáte snadný přístup k navigaci, počasí, kontaktům či Spotify. Navíc si na panel lze umístit takřka jakoukoliv nainstalovanou aplikaci a tu následně obsluhovat skrze venkovní displej. Ani to však není vše. Motorola připravila sadu několika her, které jsou speciálně uzpůsobeny pro hraní na venkovním displeji. Jde například o dobrodružný golf nebo kuličku, kterou musíte nakláněním telefonu dostat na to správné místo.

Pestré využití venkovního displeje

Razr 40 Ultra nabízí hlavní 12Mpx snímač s optickou stabilizací obrazu a světelností f/1.5. Sekunduje mu ultraširokoúhlý objektiv s 13 Mpx, který lze využít i pro makro fotografie. K dokonalosti chybí teleobjektiv, jenže je nutné vzít v potaz omezený prostor, který véčko se dvěma displeji na těle má. Velkou výhodou je, že oba fotoaparáty můžete využít i pro tvorbu selfies, náhled uvidíte na rozměrném venkovním displeji. V ohebném zobrazovači však nechybí malý průstřel a v něm 32Mpx kamerka.

Možnou vadou na kráse bude pro mnohé procesor. Motorola nenasadila to nejmodernější ani do varianty Ultra, musíme tak vzít zavděk Snapdragonem 8 Gen1+, který je spjat s 8GB RAM. Jedním dechem je však nutné dodat, že výkon vám jistě scházet nebude. Do úložiště se pak vměstná 256 GB dat, ale na paměťovky je nutné zapomenout. Telefon zvládá načíst jednu nanoSIM a případně jako další ještě eSIM. V další výbavě figuruje NFC, 5G i stereo reproduktory. Výrobce zmiňuje i zvýšenou odolnost dle IP52, což bohužel není nic oslnivého.

V útrobách mobilu je baterie se spíše průměrnou kapacitou 3 800 mAh, kterou lze opětovně dobíjet skrze USB-C výkonem až 33 W. Potěšující zprávou je podpora bezdrátového nabíjení, byť jen skromným výkonem 5 W. Na druhou stranu, pokud telefon takto nabíjíte přes noc, je 5 W plně postačujících.

Na úplný závěr jsme si nechali skvělou zprávu, kterou je, že se nová Motorola Razr 40 Ultra dostane na český trh, a to již nyní v červnu. Cena je stanovena na velmi sympatických 28 999 Kč, což je s ohledem na výbavu a ohebný displej konkurenceschopné. Obchod Mobil Pohotovost navíc nabízí výkupní bonus ve výši 4 000 Kč, takže při prodeji starého zařízení vyjde Razr 40 Ultra na 24 999 Kč, případně v rámci služby KPS na 600 Kč × 26 měsíců.