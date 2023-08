Přemýšlíte o koupi ohebného telefonu? Pak byste si měli přečíst tento článek

O několik dní později a po více než 400 000 složeních skončil velký test, kdy YouTube kanál Mrkeybrd několik dní livestreamoval souboj Samsungu Galaxy Z Flip5 s Motorolou Razr 40 Ultra v tom, který telefon vydrží více složení.

Jak upozorňuje gsmarena.com, vyhrál Samsung Galaxy Z Flip5, který dosáhl úctyhodného počtu 401 156 složení. První komplikace se přitom vyskytly přibližně v polovině testu (223 tisíc složení), kdy pant ztratil schopnost udržet se v napůl zavřené pozici. Přesto telefon nadále fungoval a překonal skvělou hranici 400 tisíc složení.

It’s been a long week for these two. pic.twitter.com/67SNTJ5Rpn