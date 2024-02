Pokochejte se Motorolou Razr 40 Ultra v limitované barevné variantě Peach Fuzz

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Motorola Razr 40 Ultra je, i dle naší recenze, jedním z vůbec nejpovedenějších skládacích telefonů uplynulého roku, nyní je navíc k dispozici u různých obchodníků za ceny již okolo 23 tisíc korun. Tím se tak řadí mezi vůbec nejlevnější prémiové skládačky.

Jak už jistě víte, Motorola spolupracuje s Pantone, právě tato spolupráce dala vzniknout nové barevné variantě Peach Fuzz, která je inspirovaná Pantone Color of the Year 2024 (Barva roku Pantone 2024) a která je k dispozici jen v limitovaném množství. Právě tato nová broskvová varianta Razru 40 Ultra dorazila i k nám do redakce, abyste si ji mohli prohlédnout i vy.

A co uvnitř? Zde se žádné změny neodehrály, což však tolik nevadí, stále jde o skvěle vybavený smartphone. Razr 40 Ultra se chlubí skládacím 6,9" POLED displejem, vnější displej nabízí velkorysou úhlopříčku 3,6" a lze na něm spustit prakticky libovolnou aplikaci. O výkon se stará stále výkonný procesor Snapdragon 8+ Gen1, k zahození není ani 256GB úložiště. Razr 40 Ultra je osazen baterií s kapacitou 3 800mAh, což je na poměry ohebných véček slušná hodnota, stejně jako 30W drátové nabíjení doplněné o 5W bezdrátové.

Pokud se vám Peach Fuzz varianta tolik nelíbí, nebo hledáte alternativu, pak vězte, že je Razr 40 Ultra stále k dispozici i ve variantách Viva Magenta (růžová), Infinite Black (černošedá) a Glacier Blue (světle modrá).