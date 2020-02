Uber nemilosrdně blokuje účty uživatelů s podezřením na koronavirus

Nechvalně proslulý koronavirus zasáhl také platformu Uber, která proti šíření viru bojuje dosti svérázným způsobem a neponechala nic náhodě. Co si pod tím představit?

Podle informací gizmodo.co.uk Uber v Mexiku dočasně deaktivoval účty 240 uživatelů podezřelých z nakažení koronavirem.

Uber informoval uživatele v twitterovém příspěvku, v němž oznámil, že obdržel informace od zástupců Mexico City o možném nakažení jednoho ze svých řidičů. Globální platforma propojující cestující a řidiče následně úřadům poskytla kontaktní informace potenciálně infikovaného řidiče včetně kontaktních informací dalších řidičů, kteří byli s řidičem podezřelým z nakažení koronavirem v kontaktu.

Jako dodatečné bezpečnostní opatření se Uber rozhodl dočasně deaktivovat účty 240 uživatelů, kteří s těmito řidiči cestovali a informoval je o možnosti kontaktovat příslušné úřady, začnou-li na sobě pozorovat příznaky koronaviru. Screenshot komunikace zveřejnila uživatelka Norma Sanchez na Twitteru.

@julioastillero Don Julio pido su apoyo, @Uber_MEX me cancela cuenta, tras un mensaje enviado x ellos, bajo argumento de un "supuesto" contagio de Coronavirus de 1 usuario q utilizo el mismo vehículo.

No responden, no preocupa la cuenta, sino el caos que su aviso puede generar. pic.twitter.com/7vD3CSKbGb