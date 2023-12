Uber by mohl skrze svou aplikaci začít prodávat eSIM

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Společnost Uber se na českém trhu v současnosti věnuje svému původnímu podnikatelskému záměru, tedy přepravě uživatelů s pomocí propracované aplikace, kde mohou zákazníci řidičům dávat hodnocení (a ti zase jim), stejně jako si mohou vybírat, o jaký typ vozidla mají zájem a v aplikaci sledovat (třeba i s pomocí vychytávky Dynamic Island), kde se jejich vůz nachází. V minulosti na českém trhu Uber nějakou dobu provozoval rovněž službu Uber Eats určenou k doručování pokrmů, kterou však později ukončil a přenechal trh konkurenci, jako je Wolt či Foodora (dříve Dáme jídlo). Neznamená to však, že by Uberu došly nápady, právě naopak, podle androidauthority.com totiž možná plánuje „další velkou věc“.

Androidauthority.com vycházející ze zdrojového kódu aplikace, jenž můžete vidět níže, uvádí, že by Uber v budoucnu mohl uživatelům prodávat rovněž elektronické SIM karty. Teoreticky by tak aplikace mohla uživatelům i jen zprostředkovat eSIM po dobu používání aplikace, a to například během cestování v cizích zemích, jakkoliv se to zdá komplikované.

<string name="avoid_costs_by_purchasing_esim">Avoid the expensive data roaming costs that your cell phone carrier charges you by purchasing an eSIM with Uber.</string> <string name="esim_promo">Traveling abroad soon? Get 100 MB of free data to use on the Uber app.</string> <string name="esim_promo_subtext">Buy a mobile data eSIM plan. Then use your phone like normal when you travel, even as a hotspot.</string> <string name="esim_purchase_confirm">Confirm</string> <string name="free_esim">Free</string> <string name="install_esim">Install eSIM</string>

Stejný zdroj, který prozkoumal aplikaci Uber ve verzi 4.502.1, se odkazuje na zmínky v kódu, z nichž lze údajně zcela jasně vyvodit, že má Uber velké plány s prodejem eSIM. Dokonce je zde i zmínka o možnosti získání 100 MB dat zdarma. Právě data budou hrát velkou roli, neboť nemají eSIM nabízené Uberem podporovat běžné volání, resp. posílání SMS. Dodejme, že v současnosti aplikace Uber žádnou možnost nákupu eSIM neobsahuje a samozřejmě je možné, že se výše uvedené nikdy nestane realitou. Solidní šance zde však rozhodně existuje.