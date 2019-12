Ode dneška můžete v Praze využít Uber Taxi. V čem se liší od běžné služby?

Uber dnes formou tiskové zprávy oznámil, že v Praze zahajuje pilotní provoz služby Uber Taxi. Ta je určena všem, kteří se rádi přepravují klasickým taxíkem, avšak nechtějí řešit platbu v hotovosti a rádi využijí všech služeb a komfortu, který Uber nabízí. Vše funguje velmi intuitivně a pokud jste již využívali jiné služby Uberu, budete jako doma. Zavolání taxíku probíhá skrze aplikaci, kde si jen musíte dát pozor, že vybíráte Uber Taxi. Jakmile nasednete a vůz se rozjede, spustí se taxametr. Cenu však samozřejmě budete přibližně vědět již předem. Ve vašem cíli si můžete vybrat, zda zaplatíte v hotovosti, nebo skrze vaši kreditní kartu.

Uber Taxi si účtuje maximálně 28 Kč za kilometr. Cesta z Florence do pražské ZOO vás dle Uberu vyjde na 250 až 320 Kč. Z Václavského náměstí na Pražský Hrad zaplatíte od 280 Kč do 360 Kč. Pakliže se do Prahy vydáte vlakem a z hlavního nádraží vás čeká cesta za kulturou do O2 Arény, počítejte s částkou od 300 Kč do 400 Kč.

Možná si říkáte, proč zde Uber spouští nějaké taxi, když již má své vlastní služby, které fungují skvěle. Několik rozdílů mezi klasickým Uberem a Uberem Taxi však existuje. Ve vozech Uber Taxi jezdí pouze místní řidiči, kteří mají taxikářskou licenci. Nenarazíte tak na člověka, který by si rozvozem osob pouze přivydělával. Uber Taxi nabízí také lepší flexibilitu, kdy v průběhu cesty můžete změnit vaše cílové místo. Jelikož je Uber Taxi skutečné taxi, má možnost využívat výhody vyhrazených pruhů, což vám umožní vyhnout se dlouhým zácpám.

