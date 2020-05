Twitter označil příspěvky prezidenta Trumpa za potenciální „fake news“

Americký prezident Donald Trump je dobře známý častým využíváním Twitteru, na němž takřka každý den publikuje své názory a vyjadřuje se k současnému politickému (i jinému) dění. Jeho poslední příspěvek, v němž kritizoval volební lístky doručované do poštovní schránky, byl však označen „tagem“, který uživatelům dává najevo, že v příspěvku uvedené informace nemusí být tak zcela pravdivé.

Pod inkriminovaným příspěvkem se konkrétně objevil nápis „Get the facts about mail-in ballots“, který vás odkáže na samostatnou stránku na Twitteru, kde si mohou čtenáři přečíst informace pocházející z (alespoň podle Twitteru) důvěryhodných a ověřených zdrojů. Tento nápis se překvapivě neobjevuje ve vložených příspěvcích (např. v tomto článku), zobrazí se až po kliknutí na twitterový příspěvek přímo na sociální platformě.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....