Tři AirTagy od O2 za směšnou cenu? Chytrý přívěsek je s 50% slevou jasná koupě

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Popularita chytrých přívěsků je na vzestupu a lze konstatovat, že se jedná již o skutečně cenově dostupné příslušenství. Nejnovější akce operátora O2, který v tomto roce uvedl vlastní alternativu Apple AirTagu s označením O2 tag, je toho skvělou ukázkou. V rámci Black Friday slev si nyní můžete pořídit tři kusy tohoto chytrého přívěsku za skvělých 499 Kč. Jeden přívěsek tak vychází na pouhých 166 Kč, tedy cenou srovnatelnou s jedním obědovým menu v (cenově dostupnější) restauraci.

Tato sleva byla ještě včera navázána na nutnost být zákazníkem operátora O2, nikoliv však jen majitelem předplacené karty. Na stránkách konkrétně operátor uváděl, že u O2 stačí mít jakoukoliv službu s vyúčtováním, a akce platí do 24. prosince nebo do vyprodání zásob. Dnes (21. listopadu 2024) je však na O2.cz dostupný také slevový kód (ACCXMAS), po jehož zadání se dostanete z 999 Kč rovněž na 499 Kč i bez nutnosti být zákazníkem O2. Oproti AirTagu je tak O2 tag výrazně levnější, přesto udělá víceméně stejnou službu. Ve srovnání s Apple AirTagem konkrétně nedisponuje ochranou dle IP67, nýbrž jen IPX5, stejně tak se nemůže pochlubit technologií UWB, tím však veškeré ústupky končí. Za násobně nižší cenu než Apple AirTag přitom nabídne až roční výdrž na (snadno vyměnitelnou a takřka všude dostupnou) baterii typu CR2032, hmotnost pouhých 10 gramů a integraci v rámci Apple Find My, kde se chová stejně jako AirTag. Díky integrovanému reproduktoru jej můžete v rámci domácnosti apod. snadno dohledat také skrze hlasitý zvukový signál.

„O2 Tag je perfektní volbou pro všechny majitele iPhonů, kterým poskytne víceméně identické funkce a výbavu, jaké najdou u dražšího AirTagu a další konkurence. Naprostou povinností je pak O2 Tag pro zákazníky O2 využívající benefit Unity (tj. také služby AirBank), kteří si mohou v současnosti pořídit extrémně výhodné balení tří přívěsků O2 Tag za 399 Kč. Tím se dostanou na cenu 133 Kč za přívěsek, což je skutečně neodolatelná nabídka, a nákup tak mohu vřele doporučit. Za jedinou drobnou nevýhodu lze snad považovat pouze bílé provedení, věřím však, že i to se v budoucnu změní a O2 bude nabízet více odstínů,“ uvádíme v naší podrobné recenzi.