TOP 5 věcí, které nás zaujaly na ohebném véčku Galaxy Z Flip3

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung Galaxy Z Flip3 si z naší podrobné recenze odnesl pochvalu za výkonný hardware, elegantní design i slušnou fotovýbavu, která spoléhá na hlavní i ultraširokoúhlý fotoaparát a rovněž klasickou selfie kamerku. V tomto se článku se zaměříme na pět věcí, které nás během každodenního používání zaujaly a zaslouží si samostatný článek.

Volání stylově

Véčková konstrukce přináší jednu již v dnešní době mnohými zapomenutou výhodu, kterou je možnost ukončit hovor pouhým zavřením telefonu. Vlastnost typická pro původní véčka je naštěstí dostupná také u nového Galaxy Z Flip3, kde tak pro ukončení hovoru nemusíte cokoliv mačkat – telefon stačí pouze zaklapnout. Při pečlivějším prozkoumání jednotlivých podsekcí nastavení můžete narazit také na možnost přijmout hovory otevřením telefonu, která je však více schovaná. Pokud vám navíc volá cizí (podezřele vypadající) číslo, které byste si v průběhu prozvánění chtěli rychle ověřit na internetu, není toto řešení příliš praktické.

Možnost přijmout a ukončit hovor otevřením a zavřením telefonu každopádně patří k jedné z vlastností véček, která je jednak praktická, ale také stylová.

Flex režim

Flex režim Galaxy Z Flip3, ačkoliv nenabízí tak široké možnosti využití jako u notně většího Galaxy Z Foldu3, nás během používání zkrátka bavil. Ať už šlo o aplikaci fotoaparátu, kde je možné si přehodit náhled hledáčku v polotoveřeném stavu na horní či spodní část displeje, nebo při sledování YouTube na horní části a procházení komentářů na spodní části.

Velkou výhodou také je, že lze telefon díky kloubu, který drží v různých polohách, použít jako stojánek. Přestože tak má uživatel zpravidla dobrý výhled pouze na část podlouhlého displeje, považujeme tuto funkci za praktickou a vcelku návykovou, nehledě na možnosti využití při videohovorech a podobně.

Rozměry

Galaxy Z Flip3 exceluje, co se rozměrů ve složeném stavu týče (86,4 × 72,2 × 15,9 - 17,1 mm), díky čemuž se (na rozdíl od Foldu3) pohodlně vejde nejen do kapsy od bundy, ale také do zadní kapsy společenských kalhot, aniž by hrozilo, že vypadne, když si přidřepnete kvůli zavázání tkaniček apod. Přednost v podobě kompaktních rozměrů v zavřeném stavu dvojnásob ocení ženy, u nichž mají kalhoty mnohdy až bizarně malé kapsy, do kterých se zařízení klasické konstrukce často vůbec nevměstná.

Pocit bezpečí

Novinka disponuje zvýšenou odolností IPX8, podle které by mělo zařízení zvládnout ponoření do (sladké) vody do hloubky až 1,5 metru na dobu 30 minut. Ačkoliv nebude běžný uživatel zařízení deklarovanou odolnost úmyslně testovat, přináší certifikaci jakýsi pocit bezpečí. Ať už vás venku zastihne silná bouřka nebo telefon náhodou namočíte v bazénu na zahradě, velmi pravděpodobně nedojde k žádné újmě a zařízení bude v pořádku dál fungovat. Ve srovnání s předchozí generací ohebných telefonů, u kterých bylo vhodné být opatrnější, je to tak příjemná změna k lepšímu a jsme zase o krok blíž ke kýžené certifikaci IP68, která je standardem u dražších „placek“.

Displej bez škrábanců?

Se zvýšenou odolností certifikace IPX8 je spjat interní displej, který má mít dle výrobce o 80 % odolnější ochrannou fólii, což jsme neměli příležitost nijak exaktně ověřit, ale v průběhu testování jsme nezaznamenali, že by se na displeji objevily viditelné škrábance, přestože byl nošen v kapse kalhot, kde se běžně nachází nejrůznější malé nečistoty a prach. Inovací, která stojí za zmínku, je také čtyřnásobně větší displej, jehož potenciál by však podle nás výrobce mohl ještě lépe využít v budoucnu po aktualizaci umožňující odepisování na zprávy.