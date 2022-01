Olympiáda v Pekingu se blíží. Samsung má speciální edici ohebného Galaxy Z Flipu3

Fotografie: Samsung

Již za několik týdnů začínají zimní olympijské hry v čínském Pekingu. Samsung, jakožto tradiční partner tohoto sportovního svátku, připravil opět speciální edici svého aktuálního mobilního telefonu, stejně jako před lety. Tentokrát padla volba na ohebný Galaxy Z Flip3, který se ohákl do barevného odstínu Winter Dream White vyšperkovaného zlatými prvky po obvodu a na pantu.

Kolem vnějšího displeje je temná povrchová úprava a všimnout si můžeme také loga olympijských her v Pekingu 2022 na zadní straně, a to těsně pod logem samotného Samsungu. Změny se promítly také do prostředí, kdy Samsung připravil speciální tapety, hodiny a ikonky, kterou jsou inspirovány olympiádou.

Samsung Galaxy Z Flip3 v olympijské edici je dostupný v oficiálním obchodě Samsungu v Číně v přepočtu za zhruba 32 tisíc korun i s daní. V tuto chvíli není známo, zda se speciální edice dostane i na další světové trhy.