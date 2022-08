Jak si vedl nový Galaxy Z Flip4 v testu výdrže oproti loňskému Z Flipu3?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Mezi jednu z největších inovací nového Galaxy Z Flipu4 se nepochybně řadí o 400 mAh větší baterie, přičemž hmotnost narostla o pouhé 4 gramy a rozměry se dokonce ještě o něco zmenšily. Výrobci se totiž podařilo přijít s upraveným pantem a vzhledem k nasazení energeticky efektivního procesoru Snapdragon 8+ Gen1 by to mělo znamenat o dost delší výdrž. Právě to se přitom rozhodli otestovat redaktoři phonearena.com, kteří porovnali výdrž Z Flipu4 oproti loňskému Z Flipu3. Jak si vedla novinka s o 12 % větší celkovou kapacitou baterie?

Pro účely testování byly zvoleny dva vcelku jednoduché testy – především ale byly sjednoceny podmínky, tedy například to, že byly displeje telefonů nastaveny na stejnou úroveň jasu. Obě zařízení byla rovněž připojena ke stejné Wi-Fi a následně podstoupila test používání internetového prohlížeče formou běžícího skriptu, následně sledování YouTube videí v dedikované aplikaci. Výsledek v případě používání internetového prohlížeče skončil nepřekvapivě ve prospěch Z Flipu4, který takto zvládl fungovat 11:40 hodin, zatímco Z Flip3 pouze 10:13 hodin. Rozdíl hodiny a půl pak odpovídá zhruba 14% nárůstu výdrže (700 vs. 613 minut)

Pro sledování YouTube videí byl na obou smartphonech spuštěn stejný seznam videí a test byl opět odstartován s plně nabitými véčky. Z Flip3 následně zvládl přehrávat videa 7 hodin a 10 minut, zatímco Z Flip4 se vypnul až po 9 hodinách a 45 minutách. Jedná se tedy o 36 % delší dobu sledování videí.

I takto jednoduchý test potvrzuje markantně lepší výdrž Z Flipu4 oproti předchozí generaci. Velkou výhodou je také vyšší výkon nabíjení, který vzrostl z 15 na 25W drátově, výkon bezdrátového nabíjení zůstal shodný, tedy 10 W. Již nyní se můžete těšit na naši podrobnou recenzi, článek zaměřený na výdrž a nabíjení, ale také na fototest zaměřený na zhoršené světelné podmínky.

