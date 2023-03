TOP 5 nejoblíbenějších telefonů u O2: kraluje Samsung a Xiaomi

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Čeští operátoři se rozhodli se svými zákazníky podělit o zajímavá data týkající se prodejnosti jednotlivých značek a modelů v současnosti a v době nedávno minulé. Před časem s tím začal Vodafone a dnes se připojil náš nejstarší operátor O2. Ten se rozhodl porovnat letošní rok 2023 s dobou přesně před 5 lety, tedy s rokem 2018.

Před 5 lety se u O2 prodávaly nejlépe telefony od Samsungu, Xiaomi a Huawei. Vůbec nejoblíbenějším, tedy nejprodávanějším, kouskem byl Samsung Galaxy J5, tedy tehdejší zástupce střední třídy.

Nejoblíbenější telefony 2018

Po uplynutí pouhých 5 let se situace lehce změnila. Žebříčku nadále kralují značky Samsung a Xiaomi, avšak Huawei vymizel a nahradil jej Apple. Trojice Samsung, Xiaomi a Apple pak tvoří 80 % všech prodaných telefonů u operátora O2. Na vzestupu jsou především iPhony, jejichž počet se v síti O2 za posledních 5 let zdvojnásobil. Aktuálně nejoblíbenějším telefonem v síti O2 je Samsung Galaxy A33, tedy opět zástupce střední třídy.

Nejoblíbenější telefony za první kvartál roku 2023

O2 své statistiky nezveřejňuje jen tak, je to u příležitosti 50 let od prvního bezdrátového hovoru, který 3. dubna 1973 uskutečnil Martin Cooper. Jak sami tušíte, od té doby sice započal nezbytný vývoj, ale na masové rozšíření jsme si ještě počkali. V případě českých uživatelů až do roku 1991, kdy tehdejší EuroTel spustil první mobilní síť, ještě analogového typu NMT. Paradoxně v témže roce si ve Finsku užívali spuštění digitální sítě GSM. Ta do České republiky dorazila až v roce 1996.