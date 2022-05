Řada Galaxy A patří mezi vůbec nejoblíbenější v portfoliu jihokorejského výrobce a letošní rok potvrzuje snahu Samsungu udržet si dominantní postavení ve střední třídě. Galaxy A33 5G láká především na kvalitní fotoaparáty, 90Hz AMOLED displej, moderní procesor a překvapivě i zvýšenou odolnost proti vodě a prachu.

Samsung Galaxy A33 5G je pomyslným mladším bratrem vyššího modelu Galaxy A53 5G, a to navzdory tomu, že byly oba telefony představeny společně. V mnoha ohledech jde o velice blízké smartphony, avšak cena dnes testovaného kousku se dostala pod hranici 9 tisíc korun. Přesto se můžete těšit na osvědčený koktejl výbavy od Samsungu, kdy tentokrát dokonce nebylo přistoupeno k nijak závažným kompromisům. Povedlo se Samsungu vytvořit další zásah do černého a opanuje Galaxy A33 5G střední třídu?

Technické parametry Samsung Galaxy A33 5G Kompletní specifikace Konstrukce 159,7 × 74 × 8,1 mm , 186 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP67 Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Samsung Exynos 1280 , Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2022, Kč

Obsah balení: nečekaně odlehčené

Ekologie se dostala už i do střední třídy, což Samsung nijak netají. Galaxy A33 5G je dodáván ve velmi tenké krabičce, kde se nachází pouze samotný telefon, USB kabel a nezbytné manuály. Na nabíjecí adaptér musíte zapomenout, což je velká škoda.

Nelíbilo se nám chybí nabíječka

Konstrukční zpracování: to si necháme líbit

Jde o větší telefon a na první pohled působí Galaxy A33 5G poměrně baculatě, avšak přeměření potvrzuje, že tloušťka je sympatických 8,1 mm. Ani komfort držení není nijak špatný, spíše naopak. Boky jsou totiž lehce zakulacené a příjemně kopírují dlaň.

Kladné body novinka sbírá za zadní stranu s matnou úpravou. Samsung rovněž dokazuje, jak málo někdy stačí k tomu, aby zaujal. Přepracoval modul s fotoaparáty, který tentokrát z těla jen pozvolna vystupuje. Výsledek vypadá opravdu dobře a z jistých úhlů to může působit tak, že fotoaparáty dokonce nijak nevystupují nad okolní povrch. Samsung tak s velmi decentní meziroční změnou nadělá více parády než někteří nejmenovaní čínští výrobci, kteří musí zadní stranu ozvláštnit monstrózními texty.

Ačkoliv je design fotoaparátů líbivý, je faktem, že vystupuje nad okolní povrch a telefon se při položení na stole kývá. Vše by řešilo nějaké pouzdro, ale to by kazilo design a výrobce standardně žádné nedodává, což je trošku škoda.

Za vyzdvihnutí stojí dobrá ergonomie tlačítek, která jsou výhradně na pravém boku a v dobrém dosahu. Galaxy A33 5G působí také opravdu bytelně. Velkou ránou pro konkurenci však bude fakt, že se dostalo na zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP67. Telefon můžete klidně na půl hodinky poslat metr pod vodní hladinu a nijak mu nevadí ani vysoce prašné prostředí.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP67

dobře se drží

povedený design s matným povrchem zad

Displej: osvědčený AMOLED

Na čelní straně se pod sklíčkem Gorilla Glass 5 nachází 6,4palcový Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Jedná se o jeden z nejlepších panelů, na který můžete ve střední třídě narazit. Je skvěle čitelný a s dostatečně vysokým jasem. Samozřejmostí je nejen automatická regulace jasu, ale taktéž režim Always-On, kdy máte vše důležité neustále na očích.

Došlo také k integraci optické čtečky otisků prstů do displeje, přičemž její funkce je poměrně obstojná a rozpoznání prstu spolehlivé. Další biometrickou možností rozpoznání je obličej uživatele, jedná se však pouze o méně bezpečný 2D sken pomocí fotoaparátu na čelní straně. Ten je ve výřezu ve tvaru písmena U, což je smutný důkaz toho, že telefon navazuje na levnější část portfolia. Všechny dražší modely totiž využívají průstřel.

Líbilo se nám kvalitní Super AMOLED

90Hz obnovovací frekvence

dostatečný maximální jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám výřez ve tvaru U, nikoliv průstřel

Zvuk: jen klasika

Ústupek lze pocítit u zvuku. Nedostalo se totiž na stereo reproduktory, což je ale vcelku pochopitelné a lze nad tím přimhouřit oči. Hlavní hlasitý reproduktor je na spodní hraně a plně postačuje na vyzvánění či přehrávání videí ze sociálních sítí. Pokud si telefon prohlédneme kolem dokola, skončí pátrání po 3,5mm jacku nezdarem. Ano, Samsung už se s konektorem skutečně loučí, a tak mizí i z modelů střední třídy. Poslech hudby je tak možné provozovat skrze redukci, případně bezdrátově.

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: moderní Exynos

Pod kapotou je velmi slušný a úsporný procesor Exynos 1280 jako v případě Galaxy A53 5G. Zatímco u něj jde spíše o průměr, v případě Galaxy A33 5G můžeme hovořit o solidním hardwaru vzhledem k ceně, který se neztratí, ani pokud byste rádi hráli hry. Postačuje též 6GB RAM a 128GB úložiště rozšiřitelné až 512GB paměťovkou.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostatek výkonu

podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: škoda toho nabíjení

Možná jste čekali, že Samsung konečně trochu přišlápne plyn v případě dobíjení baterie s kapacitou 5 000 mAh, jenže bohužel. Vrcholem je výkon 25 W, avšak v balení žádná nabíječka není. Že doma žádnou nemáte, nebo jen pomalou? Samsungu to je jedno, jeho politika velí k tomu, abyste si výkonnou nabíječku případně dokoupili zvlášť. Bezdrátové nabíjení chybí, avšak to telefonu střední třídy vyloženě vyčítat nelze. Na každý pád se výdrž bezpečně pohybuje kolem 1,5 dne, přičemž dostat se k nabíjení obden není nereálné.

Líbilo se nám solidní výdrž

Nelíbilo se nám delší doba nabíjení

chybí nabíječka v balení

Konektivita: na vše připraven

Konektivita nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.1 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi s podporou pásem 2,4 i 5 GHz. Samozřejmostí je také 5G u všech českých operátorů. Telefon podporuje také práci se dvěma nanoSIM, avšak jde o hybridní slot. V praxi tak při použití dvou SIM karet už do telefonu nedáte paměťovou kartu.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: stabilizace do akce

Po nečekané implementaci zvýšené odolnosti si Samsung připisuje výrazné kladné body za hlavní fotoaparát. Má totiž velmi solidních 48 megapixelů a navrch přidává optickou stabilizaci obrazu. Ano, nejde o zcela ojedinělou funkci v této kategorii, ale rozhodně nejde o pravidlo. Samsung tak dává jasně najevo, že mu o kvalitu fotografií rozhodně jde. Však se můžete přesvědčit sami na ukázkových snímcích. Galaxy A33 5G si po vzoru ostatních Samsungů potrpí na syté a kontrastní barvy, které jsou přeci výraznější, než jaké je uvidíte na vlastní oči, avšak nejde o nic rušivého. Dostatečná je také ostrost, byť u nočních snímků by situace s ohledem na přítomnost stabilizace mohla být lepší.

Druhým fotoaparátem do party je ultraširokoúhlý objektiv s průměrným 8megapixelovým rozlišením. U těchto snímků je v okrajích patrná nejen deformace obrazu, ale i pokulhávající kvalita ostrosti. Ultraširokoúhlý objektiv má své využití skutečně jen za dostatku světla, ideálně tedy přes den. V noci jsou snímky výrazně zašumělé, v krajním případě bohužel rozmazané. Výčet fotoaparátů zakončuje 5megapixelový makro objektiv a 2megapixelový portrétní fotoaparát.

Videa lze natáčet maximálně ve 4K při 30 FPS s možností aktivace režimu Super stabilní (v takovém případě však jen ve Full HD a 30 FPS).

Zbývá doplnit, že čelní kamerka s 13 zvládne pořídit rychle a kvalitně žádané selfíčko.

Líbilo se nám dostatečně kvalitní hlavní snímač s OIS

povedený ultraširokoúhlý snímač

5Mpx makro kamerka

Software: bez výtek

Prostředím je osvědčený Android s nadstavbou One UI 4.1 od Samsungu. Optimalizace se povedla na jedničku a oceníte nejen přehlednost, ale i snadné ovládání jednou rukou, kupříkladu v nastavení. V současné době se telefon spoléhá na nejnovější Android 12 s březnovými bezpečnostními záplatami, přičemž aktualizace by měly chodit ve čtvrtletním cyklu.

Prostředí telefonu

Líbilo se nám perfektní optimalizace

pravidelné aktualizace

Zhodnocení

Řada Galaxy A od Samsungu se těší v posledních několika letech značné oblibě. Lví podíl na tom měly především povedené modely Galaxy A5x, avšak v letošním roce už pomyslnou kárku nepotáhne jen Galaxy A53 5G, ale připojí se směle i jeho obdobně schopný sourozenec Galaxy A33 5G. Designově povedený telefon vás zaujme kvalitním AMOLED displejem, zvýšenou odolností, slušnými fotoaparáty a perfektně odladěným prostředím. Ano, je zde jen pomalejší nabíjení, výrobce se vykašlal na nabíječku a druhý repráček by také nebyl k zahození, ale i přes tyto ústupky před sebou máme mobil, který bude dělat radosti opravdu širokému spektru uživatelů.

Někdo může namítnout, že by mohl být nasazen výkonnější procesor či nějaký trumf, jenže na to odpověď máme. Výkonnější procesor by byl fajn, ale Exynos 1280 vás skutečně omezovat nebude. A trumf telefon rozhodně nechybí. Zvýšenou odolnost totiž žádný konkurent nenabídne. Přesto se pojďme podívat na to, kdo se bude pokoušet Galaxy A33 5G dýchat na záda.

Konkurence

Jako prvního konkurenta vybíráme Redmi Note 11 Pro 5G, který má velmi slušně našlápnuto. Má ještě lepší displej se 120 Hz, stereo reproduktory a navrch přihazuje výrazně svižnější nabíjení. Dokonce je ještě o tisícovku levnější. Ztrácí jen horším prostředím, fotoaparátem bez optické stabilizace obrazu a chybějící zvýšenou odolností.

Přejít do katalogu Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Rozměry 164,2 × 76,1 × 8,1 mm , 202 g Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť úložiště: ? , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Mezi konkurenty spadá také Realme 9 Pro, které sice láká na 120Hz displej, avšak jedná se pouze o IPS panel. Opět je zde faktor svižnějšího nabíjení, jenže Samsung dokáže kontrovat lepším prostředím + fotoaparáty i zvýšenou odolností. A za to mu o tisíci korunu vyšší cenu lze odpustit.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 9 Pro 128+6 GB Rozměry 164,3 × 75,6 × 8,5 mm , 195 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Na závěr nelze nezmínit i konkurenci z vlastní stáje, kterou je půl roku starý Galaxy A52s 5G. Ten je totiž v podstatě ve všem lepší než dnes testovaný kousek a dražší je pouze o tisíc korun. Aktuálně se tak rozhodně vyplatí více, třeba už jen kvůli kvalitnějšímu displeji, stereo reproduktorům nebo výkonnějšímu procesoru. Na druhou stranu lze očekávat, že právě z těchto důvodů se jej Samsung bude snažit z trhu brzy vystrnadit.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52s 5G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh 8 306 Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz